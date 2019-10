Lo scorso venerdì 4 ottobre, è stata trasmessa su Rai 1 la nuova puntata di Tale e quale show. Il talent show sulle imitazioni condotto da Carlo Conti ha visto ancora una volta un concorrente finire nel mirino delle critiche e al centro dell'attenzione mediatica. Nelle ultime ore, a far discutere molto di sé è, infatti, di nuovo l'ex protagonista de L'isola dei famosi nonché acerrimo rivale di Eva Henger in Honduras, Francesco Monte.

Nell'ultima puntata di Tale e quale show, dopo aver impersonato Mahmood, Tommaso Paradiso e Ed Sheeran, l'ex isolano si è esibito sulle note di Latin lover, uno degli indimenticabili tormentoni del repertorio firmato Cesare Cremonini. Il successo riscosso da Monte a Tale e quale show sembra essere culminato alla terza puntata, quando cioè l'ex tronista di Uomini e donne ha eseguito un'impeccabile imitazione di Ed Sheeran sulle note della ballad dal titolo Perfect.

Non può dirsi invece altrettanto convincente l'ultima esibizione eseguita in tv da Monte, per via della quale il concorrente per la prima volta non ha portato a casa i consensi da parte del pubblico e dei giudici della gara: Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Il bel Francesco potrebbe aver deluso le aspettative di uno spettatore speciale, parliamo proprio dell'ex leader dei Lunapop imitato da Monte, Cesare Cremonini, il quale a quanto pare potrebbe aver seguito la quarta puntata di Tale e quale show, trasmessa lo scorso venerdì su Rai 1.

“Fidati di me, non sono Miguel Bosé. Ti voglio bene lo stesso però”: quest'ultime sono le parole inaspettate che ha voluto condividere con i follower, mediante il suo profilo Twitter, l'ex cantante storico dei Lunapop, circa l'esibizione eseguita da Francesco Monte a Tale e quale show. Alla luce delle summenzionate parole, il cantautore bolognese potrebbe essere rimasto deluso, non solo dalla performance vocale dell'ex tronista di Uomini e donne, ma anche dal make up applicato sul volto dell'ex isolano, che -agli occhi di Cremonini- avrebbe reso Francesco somigliante a Miguel Bosé.

Loretta Goggi critica Francesco Monte a Tale e quale show

Make up e outfit a parte, l'esibizione vocale di Francesco Monte, registrata alla quarta puntata del talent show sulle imitazioni non è riuscita a convincere né pubblico né critica. Tra i giudizi giunti sul conto dell'ultima imitazione esibita dall'ex isolano, particolarmente significative sono le parole spese dalla giudice della gara Loretta Goggi.

“Non è stata la tua esibizione migliore", quest'ultime sono le dichiarazioni rilasciate in puntata dalla temuta giudice della gara, sul conto del bello e tenebroso Francesco. Alla fine, Francesco Monte si è dovuto accontentare del penultimo posto in classifica, conseguito nell'ultima puntata di Tale e quale show.