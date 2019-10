Sorprendenti colpi di scena accadranno questo fine settimana nelle puntate de Il Segreto. Gli spoiler delle puntate in onda venerdì 1 e sabato 2 novembre, dopo lo sceneggiato di Una Vita, rivelano che Isaac Guerrero minaccerà di far arrestare Antolina Ramos per la morte di Jesus, dopo aver scoperto che ha ordinato il pestaggio di Elsa Laguna in carcere. Severo Santacruz invece ordinerà un diabolico piano contro Francisca Montenegro.

Il Segreto, puntata 1 novembre: Fernando e Maria Elena sposi a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti la puntata di venerdì 1 novembre su Canale 5, rivelano che Prudencio non saprà che decisione prendere dopo aver scoperto che Severo non riuscirà a onorare il suo debito. Se Francisca sarà contenta di questa situazione, l'Ortega chiederà aiuto a Marchena. L'uomo, a questo punto, gli consiglierà di ipotecare la casa del Santacruz. Nel frattempo Maria Elena e Fernando decideranno di sposarsi proprio nel paese iberico.

Isaac lascia Antolina, Elsa in crisi

Nel corso della puntata del 1 novembre, Elsa vivrà un vero e proprio incubo. La Laguna infatti deciderà di restare in infermiera dopo aver appreso di avere una malattia talmente grave da portarla alla morte. Inoltre la figlia di Amancio preferirà non raccontare a nessuno la verità sul suo stato di salute, mentre il Sergente Cifuentes farà una visita ad Isaac. L'uomo di legge lo informerà che la sua amata ha scelto di restare nell'istituto penitenziario.

Più tardi, il Guerrero deciderà di lasciare Antolina dopo un ennesimo litigio. Infine Meliton e Onesimo dimostreranno di essere innamorati di Saturna, la nuova pescivendola del paese.

Il Guerrero ricatta la Ramos

Stando alle anticipazioni de Il Segreto, relative alla puntata di sabato 2 novembre dalle ore 15:10 su Canale 5, si evince che Fernando e Maria Elena comunicheranno alla Casona di aver scelto Puente Viejo come luogo delle loro nozze.

Peccato che la Montenegro non sia d'accordo in quanto teme che sia tutta una trappola organizzata dal diabolico Mesia. Isaac, nel frattempo, apprenderà dal Sergente Cifuentes che Elsa è stata picchiata da una compagna di cella, pagata dalla stessa Antolina. Il Guerrero, a questo punto, piomberà a casa della moglie dove metterà in atto un vero e proprio ricatto nei suoi confronti. Il falegname infatti pretenderà che la Ramos ritiri le accuse contro la Laguna, se non vuole essere denunciata per il decesso di Jesus.

Il piano di Severo

Prudencio intanto continuerà a non sapere cosa fare con il debito contratto dal Santacruz. Ma ecco arrivare il colpo di scena: l'Ortega sarà raggiunto da una telefonata di Saul, il quale gli suggerirà di concedere al padre di Carmelito più tempo prima di toglierli la casa. Dall'altro canto, Severo organizzerà un piano di vendetta contro la matrona, rea di aver provocato la sua crisi finanziaria.