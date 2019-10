Era il finale della quattordicesima stagione quando Sarah Drew appariva per l'ultima volta sul set di Grey's Anatomy. Dopo il mancato rinnovo contrattuale, l'interprete di April Kepner ha proseguito con la sua fortunata carriera realizzando due film di Natale e girando gli episodi pilota di due telefilm poi cancellati dai rispettivi network. Impegnata nella promozione del suo ultimo progetto televisivo, la Drew non ha tuttavia dimenticato gli anni trascorsi sul set del Medical-Drama che l'ha resa famosa.

In una recente intervista a Entertainment Tonight, l'attrice è quindi tornata sull'argomento e interrogata sulla possibilità di vestire nuovamente i panni della dolce dottoressa ha così risposto:

"Non guardo più lo show, ma sono ancora molto legata ai membri del cast che ne fanno parte. Non chiuderò mai la porta alla mia famiglia di Grey's Anatomy."

April Kepner torna in Grey's Anatomy? Sarah Drew: 'Non dipende da me"

Quella che sembrava a tutti gli effetti un'apertura al clamoroso ritorno di April Kepner si è però rivelata solo un desiderio dell'attrice.

Sarah Drew ha infatti dichiarato di non aver ricevuto alcuna proposta dalla produzione di Grey's Anatomy:

"Non dipende da me. È una domanda difficile a cui rispondere perché non è un’opportunità che si è presentata."Una triste notizia per i più affezionati telespettatori del Medical-Drama che hanno visto la loro beniamina abbandonare i corridoi del Grey-Sloan Memorial a causa della mancanza di idee circa le prossime storyline che avrebbero potuto coinvolgere il suo personaggio.

Un affetto, stando alle parole di Sarah Drew, totalmente ricambiato dall'attrice:

"I fan sono fantastici, so che saranno fedeli per sempre e ricevo ancora così tanto amore da loro, anche un anno e mezzo dopo aver lasciato lo spettacolo."

I nuovi progetti di Sarah Drew dopo l'abbandono a Grey's Anatomy

Archiviato - almeno per il momento - il capitolo Grey's Anatomy, Sarah Drew si quindi è concentrata sui suoi prossimi impegni televisivi.

A breve uscirà infatti il suo secondo film di Natale (Twinkle All the Way) che la vede protagonista accanto a Ryan McPartlin, ma il più grande desiderio dell'attrice rimane quello di interpretare il ruolo principale in una Serie TV. Dopo aver realizzato gli episodi pilota di "Cagney e Lacey" e "The Republic of Sarah", la Drew ha dichiarato di sentirsi pronta per nuove sfide:"Mi piacerebbe fare una nuova serie tv e andare fino in fondo.

Sono stata in grado di interpretare i ruoli principali, ma i pilot non sono stati scelti. L'ho fatto anche nei film di Natale per Lifetime ed è stato molto bello. Sono attratta da questa possibilità perchè lo trovo un modo divertente di dimostrare il mio talento. Ho altre storie da raccontare nella mia lista di cose da fare prima per morire, c'è molto altro da fare ancora."