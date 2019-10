Le avventure dello sceneggiato Il Paradiso delle signore che occupa il primo pomeriggio di Rai 1, si arricchiscono sempre di colpi di scena. C’è grande attesa da parte del pubblico per scoprire cosa succederà la prossima settimana. Gli spoiler annunciano che durante i preparativi del video realizzato su richiesta del direttore per rappresentare al meglio il magazzino più bello di Milano, uno storico personaggio farà un gesto deludente.

Si tratta di Riccardo Guarnieri, che preparerà un contratto in esclusiva con Cosimo all’insaputa di Vittorio Conti e Luciano Cattaneo. Quest’ultimo e il marito di Marta quindi rimarranno spiazzati dal comportamento del figlio di Umberto, per aver preso una decisione importante senza prima confrontarsi con loro.

Cesare apprende del tradimento di Nicoletta, Angela viene derubata

Negli episodi che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019, Vittorio farà sapere alle veneri che saranno loro le protagoniste del filmato promozionale del Paradiso, rendendole molto felici.

Intanto Marta confesserà al fratello Riccardo di averlo visto mentre si scambiava un bacio con Nicoletta. Angela si troverà in una situazione abbastanza complicata. La giovane Barbieri rischierà di essere sfrattata se non pagherà l’affitto nel tempo prestabilito: per tale motivo Marcello rischierà di tornare sulla cattiva strada. In seguito Cesare stufo di essere ingannato dalla moglie, potrà finalmente dimostrare con delle prove il suo tradimento.

Il giovane Guarnieri invece con l’aiuto di Cosimo contatterà l’arcivescovo, con l’intento di annullare il matrimonio della sua amata. Marta si recherà in caffetteria e farà la conoscenza di Elsa, una nota regista che suo marito ha scelto per la ripresa del video pubblicitario del paradiso market. Angela per risolvere i suoi problemi economici, si farà coinvolgere nel piano che Adelaide e Umberto hanno architettato contro il fidato contabile delle Brancia di Montalto, chiamato Gualtiero Mairan.

Purtroppo la cameriera del circolo verrà derubata da uno scagnozzo del Mantovano. Il giorno seguente la giovane Barbieri si scaglierà contro il fratello Marcello, ritenendolo il colpevole del furto che ha subito.

Riccardo delude Vittorio e Luciano, Cosimo e Gabriella sempre più complici

Mentre nel grande magazzino continueranno i preparativi per la diffusione del filmato pubblicitario, Riccardo firmerà un contratto con Cosimo senza avvisare Vittorio e Luciano.

Il dottor Conti e il ragioniere Cattaneo si mostreranno subito delusi dal gesto compiuto dal giovane Guarnieri. Nel contempo Marcello dopo aver aggredito il malvivente che ha derubato sua sorella rimanendo ferito, tenterà di trovare un accordo con la padrona di casa. Cosimo e Gabriella si avvicineranno sempre di più grazie alla collaborazione lavorativa, e la loro complicità non passerà inosservata ad Agnese.

Quest’ultima infatti non farà fatica a capire che la sua futura nuora non si sta comportando in un modo corretto nei confronti di suo figlio Salvatore.

Nicoletta dopo aver rivelato a Roberta di provare amore per Riccardo, farà i conti con il marito, che attuerà un escamotage per farla allontanare una volta per tutte dal suo rivale. La giovane Cattaneo non riuscirà a dormire, per il fatto che Cesare le ha comunicato di doversi trasferire con lei e Margherita a Bari per lavoro. Finalmente Umberto troverà la soluzione per mettere fuori gioco l’amministratore del patrimonio delle Brancia. Per finire Nicoletta dopo aver fatto sapere a Riccardo che presto lascerà Milano per seguire Cesare, verrà messa alle strette dai suoi genitori. Silvia e Luciano diranno alla figlia di essere a conoscenza dei suoi incontri clandestini con il fratello di Marta: nonostante la verità sia evidente, la madre di Margherita negherà di essersi gettata tra le braccia del suo ex fidanzato.