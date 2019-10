Grandi colpi di scena attendono i fan de Il Segreto nelle puntate in onda nella settimana che va dal 3 al 9 novembre su Canale 5 nel consueto orario delle 16:10. Secondo quanto riportano le anticipazioni, una tragedia colpirà gli abitanti di Puente Viejo ed in particolare Fernando Mesia, il quale subito dopo aver pronunciato il fatidico sì, perderà la moglie Maria Elena, ferita mortalmente dallo scoppio di una bomba.

Anche Maria rimarrà ferita nell'attentato, così come Matias. Ma chi avrà ordinato l'attentato? Intanto Elsa continuerà a tenere nascosta ad Isaac la verità sul suo stato di salute.

Il segreto, puntate 3-9 novembre: Mesia e Maria Elena si sposano

Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan della soap ideata da Aurora Guerra nel corso della prossima settimana. Nei nuovi episodi infatti, vedremo che Maria Elena chiederà a Raimundo di portarla all'altare, mentre Fernando chiederà a Maria di fargli da testimone.

Mentre proseguiranno i preparativi delle nozze, donna Francisca nutrirà ancora seri dubbi su Fernando e non crederà che il suo ritorno sia dato solo dal matrimonio con la facoltosa Maria Elena. A turbare la Montenegro anche la rabbia di Severo, il quale sarà furioso con la matrona, rea a suo dire, di aver causato il suo crollo economico.

Il segreto, anticipazioni al 9 novembre: una bomba uccide Maria Elena

Le anticipazioni riguardanti le puntate in onda sino al 9 novembre svelano infatti che il Santacruz incaricherà degli artificieri per la costruzione di un ordigno esplosivo, anche se gli uomini spariranno nel nulla poco prima del matrimonio.

Intanto arriverà il gran giorno per Mesia e Maria Elena che diventeranno marito e moglie di fronte alla legge di Dio e degli uomini. Tutto procederà a gonfie vele sino al momento del banchetto nuziale, dove gli sposi cominceranno ad aprire i regali ricevuti. Sarà in questo frangente che lo scoppio di una bomba ferirà mortalmente proprio la sposa e a nulla varranno i tentativi di Mesia di soccorrerla.

Anche Maria sarà ferita gravemente e rimarrà incosciente per parecchio tempo, mentre Matias subirà una ferita all'occhio. Fernando sarà disperato per la perdita di Maria Elena e si pentirà di essere tornato a Puente Viejo, mentre donna Francisca darà il suo permesso per far celebrare la veglia funebre alla Villa. Saputo quanto successo al matrimonio, Severo avrà il sentore che l'ordigno possa essere quello fatto costruire da lui e, per tale motivo, sarà molto teso e nervoso.

Questo è molto altro nelle puntate in onda nella settimana che va dal 3 al 9 novembre su Canale 5 a partire dalle 16:10. Ricordiamo che, per rivedere le puntate de Il segreto, è possibile collegarsi al sito Mediaset Play, dove i fan troveranno anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.