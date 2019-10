Nuovo appuntamento con 4 Ristoranti, il cooking show condotto da Alessandro Borghese. Questa settimana la location del programma sarà la bellissima Isola d'Elba: qui lo chef premierà il miglior ristorante della zona accessibile per via mare.

Anticipazioni 4 Ristoranti: verrà premiato il miglior locale con accesso 'via mare'

Come di consuetudine saranno quattro i ristoranti in gara nella puntata odierna del programma condotto da Alessandro Borghese.

Per loro in palio ci sarà un premio da 5mila euro, da potere investire nella propria attività, e una polizza assicurativa Axa, che proteggerà il ristoratore e i clienti per ben un anno.

Il primo ristorante in gara è Le Viste di Portoferraio, situato nell'omonima spiaggia. Ha una splendida terrazza sul mare, da dove si può ammirare una bellissima vista. Apre solamente nel periodo estivo. Il secondo è Il golfo di Marina di Campo.

Anche questo si affaccia sul mare, donando ai clienti una vista meravigliosa, oltre che dell'ottimo pesce. Il terzo è La Caravella di Porto Azzurro. Fondato nel 1950, è una palafitta a forma di nave, rinomato per la sua ottima cucina. L'ultimo è l'Emanuel dell'Enfola. La cucina è la tipica elbana ed è gestito da Andrea, proprietario anche di un hotel della zona. L'appuntamento con 4 Ristoranti è per le 21:15 su Sky Uno.