Gli episodi di mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre di Una vita porteranno alla luce due questioni molto interessanti. Ad animare le puntate ci sarà, soprattutto, la morte inaspettata di Joaquin. Dopo aver stretto un patto con Samuel, da cui sono emerse delle importanti rivelazioni sulla famiglia di Lucia, l'uomo morirà in circostanze alquanto misteriose. Lucia sarà informata della notizia e le verrà detto che il tutto è accaduto in seguito ad una rapina finita male.

La donna, però, non crederà affatto a questa versione dei fatti.

Maria, intanto, farà una spiazzante rivelazione a Leonor. La donna le dirà che Casilda è, in realtà, la figlia del defunto Maximiliano, ma esorterà la sua interlocuttrice a mantenere il segreto. La notizia, ovviamente, lascerà tutti senza parole.

Una Vita puntata di mercoledì 16 ottobre: Maria fa una confessione a Leonor

La puntata di Una Vita di mercoledì 16 ottobre sarà incentrata sulla rivelazione di Maria. Quest'ultima, dopo essere stata relegata in soffitta da Fabiana, si troverà a fare un'importantissima confessione a Leonor. La donna le dirà che sua figlia Casilda è, in realtà, figlia anche di Maximiliano. I due, infatti, prima che l'uomo sposasse Rosina, avevano avuto una lunga e travagliata relazione.

Maria, però, chiederà alla sua confidente di non divulgare la notizia e di continuare a mantenere il segreto ancora per un po'.

Leonor, dal canto suo, le assicurerà che rimarrà in silenzio ma, purtroppo, non riuscirà a mantenere la parola data per molto tempo. Nel corso di una discussione con Rosina, infatti, la situazione le sfuggirà di mano e racconterà come stiano realmente le cose. Questa storia, però, non è esattamente come sembra. Ci sono molti lati oscuri che saranno svelati in seguito.

Episodio di giovedì 17 ottobre: la morte misteriosa di Joaquin

Nel corso della puntata di giovedì 17 ottobre di Una Vita, invece, assisteremo alla tragica morte di Joaquin. L'uomo, infatti, verrà ucciso in circostanze del tutto misteriose. Lucia verrà informata del decesso e le sarà comunicato che l'uomo sia stato ucciso in seguito ad un tentativo di rapina finito male. La giovane, però, non crederà affatto a questa versione dei fatti.

Questo perché è consapevole del fatto che il suo padrino non fosse affatto una persona ricca, che avrebbe, dunque, potuto attrarre malintenzionati.

Per questo motivo, incomincerà ad indagare un po' più a fondo sulla questione per riuscire a scoprire qualcosa in più. Nel frattempo continueranno gli intrighi in merito alla confessione di Maria. Leonor, infatti, discuterà con sua madre perché vuole che Casilda venga a conoscenza della verità.