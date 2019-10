Gli spoiler della famosa soap opera spagnola Il Segreto, riservano diverse curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 27 ottobre a sabato 2 novembre, Severo chiederà in prestito 3000 pesetas a Prudencio, poiché sarà sicuro di poter ripagare il debito non appena i campi torneranno ad essere produttivi. L'Ortega non saprà se cedere il denaro in prestito all'uomo e chiederà un consiglio a Francisca Montenegro, la quale spingerà l'uomo a cedere i soldi per poi approfittarne grazie ad un piano diabolico.

Frattanto Prudencio sarà all'oscuro dei reali piani di Francisca e concederà il prestito a Severo pensando che l'affare delle risaie sia un buon investimento. In seguito Prudencio vorrà come garanzia l'atto di proprietà delle risaie.

Severo dichiara bancarotta

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 27 ottobre al 2 novembre, Donna Francisca metterà in atto il suo diabolico piano contro Severo ed acquisterà una notevole quantità di riso da Madrid che introdurrà sul mercato del paese facendo scendere parecchio il prezzo del prodotto.

Per tale ragione Severo si ritroverà in grosse difficoltà economiche e quando scoprirà il nuovo prezzo del riso sarà costretto a dichiarare bancarotta. Successivamente Severo avrà numerosi sospetti e sarà convinto che il crollo del mercato del riso sia stato causato da Donna Francisca, pertanto andrà ad affrontare la donna e l'accuserà di averlo rovinato. L'uomo, infatti, sarà certo che la Montenegro abbia acquistato una grande quantità di riso per poi nasconderla nel magazzino, allo scopo di far fallire la sua azienda, ma nessuno crederà alle sue insinuazioni.

Isaac accusa Antolina

Isaac scoprirà che Elsa è stata aggredita in prigione da Rufina e accuserà Antolina, la quale vorrà difendere a tutti i costi il suo matrimonio e si dichiarerà innocente. Nel frattempo Gracia si stancherà di rimanere a casa e vorrà tornare a lavorare presso il municipio, così lo chiederà a Carmelo, ma Dolores si opporrà alla decisione della nuora e le consiglierà di occuparsi dell'educazione di Belen.

Fernando chiede a Maria Elena di sposarlo

Fernando vorrà chiedere a Maria Elena di diventare sua moglie ma non saprà come agire, così chiederà una mano a Maria. Quest'ultima le consiglierà di aspettare ancora del tempo prima di procedere con la proposta di matrimonio, ma l'uomo non riuscirà a trattenersi. Più tardi Fernando farà la proposta alla sua fidanzata e le dichiarerà il suo amore davanti a Don Raimundo e Francisca.

Maria Elena sarà notevolmente felice e accetterà di sposare Fernando, così i due innamorati decideranno di convolare a nozze a Puente Viejo. Nel contempo Elsa riceverà una brutta notizia riguardante il suo stato di salute.

Isaac scopre Antolina

Il Sergente Cifuentes rivelerà ad Isaac che Rufina è la donna che ha aggredito Elsa in carcere, in realtà è complice di Antolina. Per tale ragione l'uomo sarà notevolmente adirato e andrà ad affrontare la donna, con la quale litigherà davanti a tutti presso la piazza.

Successivamente Isaac intimerà ad Antolina di andare a ritirare immediatamente la denuncia contro Elsa, altrimenti lui annuncerà a tutti che la moglie ha ucciso Jesus.