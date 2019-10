Gli spoiler della famosa soap opera Il Segreto stupiranno i fan della serie spagnola. Nelle puntate che andranno in onda in Italia da lunedì 7 a sabato 12 ottobre, Carmelo sarà preoccupato per la questione dei braccianti. In seguito, Prudencio deciderà di aiutare Lola. Nel frattempo Severo e Carmelo aiuteranno Saul e Julieta ad organizzare la loro fuga da Puente Viejo verso Roma.

Severo chiede un prestito a Prudencio, Isaac smaschera Antolina

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 7 al 12 ottobre, Isaac vorrà annullare il suo matrimonio con Antolina, poiché il dottor Zabaleta gli fornirà la prova utile che gli permetterà di smascherare la donna.

Più tardi Francisca vorrà sfruttare l'attività di strozzino di Prudencio, per tale ragione si recherà dall'uomo e pretenderà di avere informazioni su tutto ciò che accade nel paese. Successivamente, il Sergente Cifuentes non crederà alla dichiarazione di Saul ma nonostante ciò annuncerà a Carmelo che il caso verrà chiuso. Poi Severo avrà bisogno di un prestito per la risaia e si rivolgerà a Prudencio.

Isaac smaschererà Antolina nel corso di una cena in cui saranno presenti anche Matias e Marcela. Il Guerrero mostrerà il referto medico, con il quale confermerà che Antolina era incinta di non oltre tre mesi quando ha avuto l'aborto. Pertanto, il bimbo che portava in grembo la Ramos non poteva essere il suo. La donna negherà ogni cosa ma Isaac non le crederà. In seguito, Carmelo sarà notevolmente in ansia per Severo e chiederà a Meliton di controllarlo. Successivamente Maria deciderà di rimanere a Puente Viejo, data l'improvvisa sparizione di Roberto.

Francisca difende Adela

Adela avrà alcuni problemi lavorativi, poiché riceverà un richiamo dall'amministrazione scolastica che la accuserà di avere un metodo di insegnamento contrario al regime. Nel frattempo, Isaac scoprirà il nome del padre del bimbo che Antolina portava in grembo, dunque contatterà Juanote, il quale gli rivelerà di aver trascorso diverse serate in compagnia di Antolina. Più tardi Don Berengario pregherà Prudencio di aiutare Severo, mentre Lola inizierà ad evitare improvvisamente Prudencio.

Maria non riuscirà ad accettare il fatto che Beltran ed Esperanza diventino gli eredi della Montenegro. In seguito scoppierà una terribile protesta nei confronti di Adela, la quale non riuscirà neanche ad andarsene da scuola. Poi la donna verrà difesa da Francisca. Frattanto Severo vorrà avere una risposta da Prudencio per quanto riguarda il prestito. Più tardi Julieta e Saul invieranno una lettera in cui confermeranno di essere arrivati a Roma senza problemi.

Poi Gracia avvertirà Dolores che rimanderà il suo ritorno. Infine, Prudencio deciderà di affrontare Lola. Infine, Elsa avrà un forte scontro con Antolina.