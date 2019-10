I due appuntamenti della soap opera Il Segreto, che andranno in onda nel weekend di sabato 12 e domenica 13 ottobre, saranno caratterizzati da partenze e arrivi a Puente Viejo. Il primo a lasciare la città sarà Isaac. Quest'ultimo, dopo aver scoperto la verità sulla gravidanza di sua moglie Antolina, sarà deciso a mettersi sulle tracce dell'amante della donna. L'uomo non tornerà a casa se prima non avrà scoperto tutto quello che c'è dietro.

D'altro canto, però, ci sarà anche un dolce arrivo. La nipotina di Dolores, infatti, starà per giungere a Puente Viejo e la donna non potrà che essere felicissima per il lieto evento. Consuelo e Marcela, invece, si troveranno a fare delle confessioni inaspettate.

Il Segreto puntata di sabato 12 ottobre: Consuelo e Marcela vuotano il sacco su Elsa e Alvaro

La puntata de Il Segreto di sabato 12 ottobre sarà incentrata sull'arrivo nel quartiere della nipotina di Dolores.

Finalmente per la donna ci sarà una gioia che rasserenerà la sua vita. Se da un lato, però, ci sarà chi è al settimo cielo, dall'altro ci sarà chi si troverà a fare i conti con la crudeltà dell'essere umano. Adela, infatti, è stata accusata di adoperare dei metodi pedagogici alquanto inappropriati e troppo liberali. Per tale ragione i sovversivi daranno luogo ad una rivolta contro la donna.

La giovane, quindi, si troverà costretta a dimettersi allo scopo di sedare il polverone che è stato sollevato.

Forte sgomento animerà anche le vite di Consuelo e Marcela. Le due donne sono stanche di continuare a mantenere i segreti e, per questo motivo, decideranno di rivelare tutta la verità in merito a come siano andate le cose tra Elsa e Alvaro.

Episodio domenica 13 ottobre: Isaac si mette sulle tracce dell'amante di sua moglie

Nell'episodio di domenica 13 ottobre de Il Segreto, invece, si vedrà che Isaac lascerà Puente Viejo.

L'uomo ha scoperto che sua moglie ha concepito il bambino che porta in grembo con un altro uomo. Per questa ragione, deciderà di allontanarsi dalla città in modo da mettersi sulle tracce dell'amante della sua donna. L'obiettivo primario di Guerrero sarà quello di incastrare, una volta per tutte, sua moglie.

Isaac, infatti, si renderà sempre più conto di essere perdutamente innamorato di Elsa. Il suo desiderio sarà quello di sposarla e trascorrere tutta la sua vita con lei.

Prima, però, bisognerà mettere un punto con sua moglie. Antolina, intanto, continuerà a negare tutte le accuse contro di lei. La donna arriverà addirittura ad accusare suo marito ed il dottore di aver falsificato i referti ospedalieri. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire come si evolverà la situazione.