Il Segreto continuerà a regalare emozioni ai suoi telespettatori. Nel corso degli episodi di giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, infatti, assisteremo ad un colpo di scena che vedrà come protagonista Adela: la donna sarà sempre impegnata, con il cuore e con la mente, nell'insegnamento scolastico, a un certo punto però ci sarà qualcuno che non sarà molto disposto a tollerare i suoi metodi pedagogici. Per tale motivo, si beccherà una bella denuncia.

Gli animi, dunque, diventeranno parecchio agitati a Puente Viejo. Intanto, Isaac sarà sempre più deciso ad indagare a fondo sui segreti che sua moglie gli ha tenuto nascosto per tutto questo tempo. In questo si farà aiutare da Elsa: emergeranno così dei retroscena inaspettati, specie in merito alla gravidanza della giovane Antolina.

Anticipazioni Il Segreto puntata 10 ottobre: Isaac indaga su chi è il padre del bimbo di Antolina

La puntata di giovedì 10 ottobre de Il Segreto sarà principalmente incentrata su Isaac e sulle sue continue indagini in merito al passato della moglie.

Dopo aver appreso dal medico Zabaleta che la donna è incinta da non più di 12 settimane, l'uomo ha deciso di avere un confronto diretto con lei e poi di lasciarla. Nel corso di tale dibattito, ovviamente, la fanciulla ha provato a negare tutte le accuse contro di lei. I suoi tentativi, però, non sono serviti a smuovere Isaac dalle sue convinzioni, anzi.

L'uomo, infatti, si dirà deciso ad andare sempre più a fondo nella vicenda e, per questo motivo, si farà aiutare da Elsa per scoprire chi sia l'uomo con il quale sua moglie ha concepito il bambino. Tale ricerca potrebbe portare a delle rivelazioni inattese.

Puntata 11 ottobre: Adela viene denunciata per i suoi metodi pedagogici

Per quanto riguarda la puntata de Il Segreto di venerdì 11 ottobre, invece, vedremo che l'attenzione si sposterà su Adela: la donna sarà sempre più dedita al suo lavoro a scuola, alcuni genitori, però, non apprezzeranno particolarmente i suoi metodi pedagogici e, per tale ragione, provvederanno a sporgere denuncia contro di lei.

Secondo il punto di vista di queste persone, Adela adopera dei sistemi e degli insegnamenti un po' troppo liberali.

Nel frattempo, Isaac continuerà a ragionare su quanto stia accadendo nella sua vita e, alla luce di tutto quello che è successo negli ultimi giorni, giungerà sempre di più alla consapevolezza di essere perdutamente innamorato di Elsa e di avere voglia di trascorrere il resto della sua vita soltanto con lei.

Anche la donna, dal canto suo, ricambierà perfettamente questo sentimento. I due non vedranno l'ora di trascorrere tutta la loro vita insieme.