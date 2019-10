C'è oppure no un riavvicinamento in corso tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi? Stando alle ultime Stories che la ragazza ha pubblicato su Instagram, sembra proprio che gli irriducibili fan dell'ex coppia debbano mettersi l'anima in pace. Approfittando di una "fake news" che è circolata sui social network nelle scorse ore, la napoletana ha smentito a suo modo di essere tornata con l'insegnate di sci.

Un filmato di Nilufar e Giordano fa impazzire i fan

Dopo essere tornati al centro del Gossip per gli incontri che hanno avuto a Milano nelle scorse settimane, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi continuano a stare sulla bocca di tutti per un presunto ritorno di fiamma. Ieri, giovedì 9 ottobre, sui social network ha cominciato ha circolare un video che sembrava confermare l'indiscrezione che da tempo impazza: in queste immagini, si vedono i due ex coccolarsi e baciarsi in un locale pubblico.

L'immensa gioia che i fan dei "Gilufar" hanno provato inizialmente nel vedere questo tenero filmato, però, è andata subito a scemare quando qualcuno ha fatto notare che non è affatto recente. I frame in cui la napoletana abbraccia e bacia il ragazzo che ha scelto a Uomini e donne poco più di un anno fa risalgono al periodo in cui erano fidanzati.

"Vicolo delle News", inoltre, sottolinea quanto il look sfoggiato dalla giovane in questo video sia molto diverso da quello di oggi: il colore di capelli, per esempio, ora è più chiaro e il taglio non è lo stesso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Insomma, alcuni siti che si occupano di gossip hanno, forse involontariamente, lanciato una "fake news": Nilufar e Giordano non sono stati ripresi dai curiosi mentre si scambiavano affettuosità in un locale.

Nilufar allontana la pace con Giordano

Dopo essere stata messa al corrente del falso gossip che stava circolando sul suo conto, la Addati ha usato Instagram per mettere i puntini sulle "i" a riguardo.

Nelle Stories dell'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ieri pomeriggio è apparsa una foto che la ritrae perplessa per quanto stava accadendo. "Leggo in giro e questa è la mia faccia", ha scritto la napoletana per commentare la notizia infondata che sta impazzando su lei e Giordano.

Che il video che ha mandato in confusione i fan risalisse a molto tempo fa, non cambia il fatto che i due ragazzi sono stati visti più volte insieme nell'ultimo periodo.

Sono più di tre, infatti, gli avvistamenti che i curiosi hanno documentato dell'ex coppia in giro per Milano: tutte le volte che Nilufar è andata a trovare un'amica in Lombardia, qualcuno l'ha pizzicata al bar o in discoteca anche in compagnia di Mazzocchi.

Il romano, a differenza della sua ex, non si è ancora esposto pubblicamente per commentare il rumors che lo vorrebbe prossimo a tornare tra le braccia di colei che l'ha scelto a U&D e con la quale ha fatto coppia fissa per quasi un anno.