La puntata del 9 ottobre del programma Vieni da Me ha avuto come ospite Francesco Facchinetti. Dopo aver parlato della sua vita privata e dei prossimi progetti di lavoro, l'artista ha fatto chiarezza sui suoi rapporti con Irama e Fedez.

Intervistato da Caterina Balivo, il figlio di Roby Facchinetti si è sottoposto alla "cassettiera". L'ospite ha estratto da ogni cassetto degli oggetti che hanno segnato dei momenti importanti della sua vita.

In merito alle recenti liti con i suddetti cantanti, se da un lato ha augurato un futuro roseo al vincitore di Amici 17, dall'altro ha riconosciuto al rapper lombardo di aver raggiunto dei risultati significativi in questi anni.

Facchinetti prova a smorzare le polemiche su Irama e Fedez

Francesco Facchinetti ha raccontato a Caterina Balivo di aver avuto un ottimo rapporto con Irama: "Io e Filippo siamo riusciti a fare grandi cose insieme".

Il produttore discografico ha rivelato di aver supportato l'ex concorrente di Amici in un periodo molto particolare della sua vita professionale, ovvero quello successivo alla delusione subita a Sanremo Giovani.

Soffermandosi sulla decisione del cantante toscano di lasciare la sua agenzia, Facchinetti ha ammesso che in un primo momento ci è rimasto male, aggiungendo però: "Poi ti tranquillizzi". Infine ha augurato il meglio al giovane artista.

Per quanto riguarda Fedez, il manager milanese ha ammesso di aver discusso in più di un'occasione con il marito di Chiara Ferragni. Il rapper, infatti, in passato lo ha accusato di aver avuto maggiori opportunità professionali, essendo un figlio d'arte. Nonostante ciò, Facchinetti ha spiegato che, in certi frangenti, quando ci sono delle situazioni che non vanno per il meglio: "È giusto litigare".

Infine, per gettare benzina sul fuoco delle polemiche, ha ricordato che Fedez, a dispetto della giovane età, è già riuscito a raggiungere grandi traguardi.

Prima di congedarsi con il pubblico di Vieni da Me, l'ospite di Caterina Balivo ha speso delle belle parole per Frank Matano e Giulia De Lellis. L'attore campano è stato il primo a dare fiducia al produttore, mentre l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con la collaborazione del manager lombardo, sta riuscendo ad ottenere dei bei risultati. Sia Matano che la De Lellis fanno parte dell'agenzia di Facchinetti.

Facchinetti: 'Ero un bambino con un carattere complicato'

Francesco Facchinetti al salotto televisivo di Caterina Balivo ha avuto modo di soffermarsi anche sulla sua vita privata. L’ex compagno di Alessia Marcuzzi ha confessato di aver avuto un carattere molto complicato da piccolo. Quando aveva 10 anni, ad esempio, scappava spesso di casa per trascorrere del tempo con i barboni. Inoltre ha ammesso di aver sofferto molto per la separazione dei genitori.

Nel bel mezzo dell'intervista, il manager ha ricevuto anche un messaggio da parte della moglie Wilma, e quando ha parlato della sua famiglia è apparso visibilmente commosso. L'ex cantante, d'altronde, non ha nascosto che per lui i suoi figli sono una delle gioie più grandi della sua vita.