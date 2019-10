Nelle nuove puntate della telenovela spagnola Il Segreto si verificheranno degli avvenimenti spiacevoli. Gli spoiler di ciò che succederà sul piccolo schermo italiano dal 3 al 10 novembre 2019 svelano che Elsa Laguna farà un gesto clamoroso. L’acerrima nemica di Antolina ancora traumatizzata per le torture subite in prigione, e per aver appreso dal dottor Zabaleta di avere una malattia mortale, prenderà le distanze da Isaac Guerrero.

Quest’ultimo verrà mollato dalla sua amata senza ricevere nessuna delucidazione. Le tanto attese nozze di Fernando Mesia e Maria Elena Casado de Brey invece avranno un risvolto drammatico. Durante i festeggiamenti che avranno luogo alla villa di Francisca Montenegro scoppierà una bomba, e ad avere la peggio purtroppo sarà proprio la novella sposa che esalerà l’ultimo respiro sul colpo.

Consuelo sospetta di Elsa, la morte di Maria Elena

Negli appuntamenti italiani in programmazione la prossima settimana, Meliton e Onesimo saranno disposti a tutto per conquistare la pescivendola Saturna.

Il sergente e il cugino di Hipolito addirittura inizieranno a farsi dei dispetti a vicenda. Nel contempo Francisca non riuscirà a credere che Fernando abbia rimesso piede a Puente Viejo soltanto per sposare Maria Elena Casado de Brey. La Castaneda mentre aiuterà il Mesia ad organizzare il suo imminente matrimonio, dirà al nonno Raimundo di invidiare il suo ex marito per essersi rifatto una nuova vita a differenza sua che non è ancora riuscita a dimenticare Gonzalo.

In seguito Consuelo, dopo essersi accorta dello strano atteggiamento di Elsa, sospetterà che le stia nascondendo qualcosa.

Anche Irene avrà un terribile presentimento, dato che temerà che suo marito Severo possa vendicarsi della Montenegro. Nel contempo al circolo di sole donne farà il suo ingresso l’attivista per i diritti del gentil sesso, chiamata Victoria Kent. Francisca dopo aver fatto aumentare le guardie della sua villa ordinerà a Mauricio di tenere sotto controllo la sua campagna.

L’Ulloa accetterà di portare all’altare Maria Elena, mentre la madre di Esperanza dovrà fare da testimone di nozze a Fernando. Finalmente arriverà il tanto atteso giorno, e quest’ultimo e la Casado de Brey diventeranno marito e moglie senza nessun imprevisto. Il Santacruz temerà il peggio quando si accorgerà che gli uomini a cui ha ordinato di costruire una bomba sono scomparsi. Nel bel mezzo del banchetto nuziale, precisamente durante l’apertura dei regali accadrà qualcosa di terrificante. Il lieto evento verrà rovinato dall’improvvisa esplosione di un ordigno che causerà il decesso della neo sposa.

La Laguna mette fine alla tresca con Isaac, il timore di Severo

Le conseguenze della deflagrazione saranno atroci, visto che Matias riporterà una gravissima ferita ad un occhio, mentre Maria non riprenderà i sensi. Fernando affranto per essere rimasto vedovo nel giorno più bello della sua vita, si pentirà di essere tornato nel quartiere iberico. Francisca pur continuando a non fidarsi del Mesia, gli darà il consenso per far celebrare il funerale di Maria Elena nella sua villa.

Successivamente Elsa non avendo il coraggio per comunicare ad Isaac di essere molto malata, metterà la parola fine alla loro relazione peccaminosa senza dargli nessuna spiegazione. Il carpentiere spiazzato dalla decisione presa dalla sua amata, si confiderà con Consuelo: quest’ultima si dirà disposta ad aiutare il Guerrero a scoprire cosa si nasconde dietro la scelta della Laguna.

Severo non appena verrà a conoscenza della catastrofe avvenuta durante la cerimonia nuziale di Fernando, temerà che l’attentato si sia verificato per colpa sua. Nonostante ciò il latifondista cercherà di nascondere la sua preoccupazione alla moglie Irene. In seguito Don Berengario cercherà di far calmare il Mesia, quando capirà che è intenzionato a vendicare la morte della sua defunta sposa. Dopo aver appreso che l’intervento a cui dovrà sottoporsi per non perdere la vista è rischioso, Matias inviterà Isaac a rimanere accanto ai suoi familiari se non dovesse uscirne vivo. Anche la diagnosi di Maria non sarà per niente positiva, dato che scoprirà di non riuscire più a muovere le gambe. Elsa una volta messa alle strette dal Guerrero, gli confesserà di avere pochi giorni di vita. Proprio quando la Laguna si rassegnerà al suo destino, Zalabeta farà sapere a lei e al falegname che esiste una cura che potrebbe salvarla.