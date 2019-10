Promettono tanta suspense le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti la settimana che va da lunedì 4 a venerdì 8 novembre. I telespettatori di questa seguitissima soap opera partenopea assisteranno ad una serie di risvolti inaspettati. Nel dettaglio, vedremo Raffaele e Franco indagare su un singolare sospettato. Ma ad un certo punto, Diego ricorderà ulteriori dettagli e Niko incomincerà a nutrire dei sospetti sulla moglie della vittima. E mentre le indagini proseguiranno senza freni, Filippo sarà terribilmente tormentato dai sensi di colpa.

Anticipazioni Un posto al sole, da lunedì 4 a venerdì 8 novembre

Diego si ritroverà ancora dietro le sbarre e sarà trattato a muso duro da Ugo. Intanto, il padre del presunto colpevole non riuscirà a trovare la serenità di un tempo. L'uomo, con l'ansia e i tormenti tipici di un genitore, si rivolgerà a Franco Boschi. Quest'ultimo accetterà di buon grado di aiutare il Giordano nelle indagini. I due uomini, si ritroveranno ad inseguire una curiosa pista che li condurrà sulle tracce del padre del defunto Maurizio.

Ad un tratto, però, anche questa pista sembrerà destinata a tramontare.

Il giovane Giordano, frattanto, inizierà a ricordare qualcosa di quella tragica notte dell'investimento. Niko arriverà al punto di credere che Delia nasconda un segreto e cercherà di vederci chiaro e di far luce sulla vicenda.

Spoiler Un posto al sole: Aldo Leone migliora

La frequentazione tormentata di Giulia e Denis volgerà definitivamente a conclusione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

La donna, dopo aver capito la complessa situazione in cui stavano vivendo, deciderà di rompere e voltare pagina. Pur essendoci rimasta molto scottata, Giulia cercherà di concentrarsi sul futuro. Riuscirà a dimenticare l'uomo che le ha fatto battere il cuore dopo tanto tempo? Nel frattempo, Filippo si ritroverà a fare i conti con i sensi di colpa per via di quanto accaduto alle Canarie. L'uomo, per tale ragione prenderà le distanze da sua moglie Serena.

A quanto pare, le condizioni dell'avvocato Aldo Leone miglioreranno visibilmente ed in maniera del tutto inaspettata. Anche le indagini sembreranno portare a dei tangibili risultati, ma Raffaele si recherà da suo figlio Diego in carcere e lo spronerà a seguire la linea difensiva di Niko e Ugo. Il ragazzo accetterà o si rifiuterà? Infine, durante la settimana, all'interno della soap opera Un posto al sole l'attenzione si focalizzerà in special modo su Andrea.

L'uomo si deciderà a recarsi a Londra a trovare la sua amata figlia. Durante il volo si ritroverà a vivere momenti di panico poiché ci saranno delle turbolenze che renderanno il viaggio tutt'altro che sereno. Riuscirà ad arrivare al capolinea?