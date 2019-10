Le vicende dello sceneggiato iberico Una vita appassionano sempre di più i fan. Nelle puntate che verranno trasmesse sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana appena iniziata, Susana Seler sarà disposta a lasciare Acacias 38 con Armando, ma ad una condizione. La zia di Liberto farà presente all’ex diplomatico che prima di partire dovranno convolare a nozze. Dei fantasmi del passato invece ravviveranno il desiderio di vendetta di Ursula Dicenta.

Dopo essersi confrontata con Genoveva incolpandola di aver fatto ritornare nella sua mente dei brutti ricordi, l’ex governante cadrà nella follia. A condurre la madre di Blanca nella pazzia totale, sarà la visita a sorpresa che riceverà dalla malvagia Cayetana. In particolare quest’ultima apparirà come una visione, e darà alla sua acerrima nemica delle istruzioni per incoraggiarla a vendicarsi di tutti gli abitanti che le hanno fatto del male. Ursula convinta che la Sotelo Ruz non sia morta, inizierà a farla pagare a Genoveva.

Marcia sospetta del marito, la Seler delusa

Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno dal 28 al 31 ottobre 2019, dicono che Santiago avrà una lunga conversazione con Genoveva. Felipe e la vedova del Bryce nel corso di un’uscita verranno considerati la coppia perfetta. Intanto Susana dopo aver fatto perdere le sue tracce per chiarire i suoi dubbi su Armando, farà ritorno ad Acacias 38.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

La Seler dirà al suo amato di aver accettato il fatto che se ne andrà via dal paese per seguire l’ordine del re, anche se è consapevole che non potranno stare insieme. I Dominguez staranno finalmente in pace, grazie all’arresto del Carnacho. Ursula farà delle cose sempre più folli, minacciando Genoveva e confondendo la stessa con Cayetana. Inoltre la Dicenta si introdurrà a casa dell’Alvarez Hermoso per prendersi delle lettere di Telmo.

Marcia dopo aver assistito ad un incontro tra Genoveva e suo marito, farà sapere a Casilda i suoi sospetti su Santiago. In seguito Agustina condividerà con Fabiana la sua paura che Ursula sia impazzita. A questo punto la Aguado controllerà di persona l’ex governante e si renderà conto che la darklady ha perso davvero il senno della ragione. Armando prima di partire non dirà addio a Susana, che farà fatica a nascondere la sua delusione. Bellita si servirà del suo avvocato per trovare Margarita, la moglie del produttore cinematografico.

Susana chiede la mano di Armando, Ursula perde il senno della ragione

Nel contempo Emilio e Jose si alleeranno per far tornare a sorridere Cinta. Ursula in preda al delirio prometterà di vendicarsi di tutto il quartiere iberico. La Salmeron terrorizzata dalla Dicenta avvertirà il medico, che inviterà la darklady a riposarsi. Successivamente Jose non avrà il coraggio per far sapere a sua moglie di essere entrato in una compagnia teatrale.

Susana sarà sempre più insopportabile, al tal punto che Liberto le procurerà i biglietti per consentirle di andare a trovare i suoi nipoti a Genova. Marcia si accorgerà che la fede nuziale di Santiago è più grande. Genoveva sembrerà essere riuscita a far dimenticare Marcia a Felipe, vivendo con l’avvocato una storia d’amore idilliaca. Jose incoraggerà Cinta a ripensare il suo futuro, invece il Dominguez continuerà a fare delle prove teatrali all’insaputa della moglie. Rosina organizzerà uno spuntino d’addio per Susana: la merenda verrà interrotta dall’arrivo di Armando, che svelerà all’ex sarta il motivo della sua scomparsa. In particolare quest’ultimo farà sapere alla Seler di aver chiesto il permesso alla casa reale per farsi accompagnare in missione da lei. La zia di Liberto accetterà di partire con l’ex diplomatico, ma gli sottolineerà che prima dovranno sposarsi. Infine Marcia convinta che Santiago non sia suo marito, si presenterà a casa di Felipe e lo sorprenderà con Genoveva.