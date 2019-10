In questi giorni il Trono Over di Uomini e donne è molto movimentato. Dopo che Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro tormentata storia d'amore, Armando Incarnato è andato su tutte le furie. Il Cavaliere partenopeo in queste ore sta lanciando varie frecciatine alla coppia. A scatenare la rabbia di Armando sarebbe stato il comportamento di Ida. Quest'ultima aveva deciso di chiudere le porte del suo cuore a Riccardo e aveva iniziato una conoscenza con Incarnato. Quando tra i due sembrava andare tutto per il meglio, il Guarnieri è tornato alla riscossa con una lettera d'amore per riconquistare la Dama.

Armando Incarnato, lo sfogo su IG: 'A lui stanno bene le .... e a te pure'

Di fronte alla scelta di Ida, ovvero, di riprovarci con il suo ex compagno, Armando ha confidato di essersi sentito usato dalla donna. Fra i due c'era stato anche un bacio, cosa da non sottovalutare visto che Incarnato è stato il primo uomo frequentato dalla Platano dopo Riccardo.

Per questo motivo che il Cavaliere non riesce a non tacere di fronte al ritorno di fiamma della coppia.

Nel pomeriggio di ieri, Armando ha pubblicato una Instagram Stories al veleno contro Ida Platano. In uno scatto dove ci sono lui e Ida, il Cavaliere ha scritto: "Bla bla bla, ma ti riascolti?" Ma non è finita qui, perché nella storia compaiono tante frasi contro la coppia: "Da oggi chiamatemi Cupido. Alla fine mi si è rivoltata pure contro, fai del bene e dimenticalo".

Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, Incarnato ha ribadito di essersi sentito usato dalla Dama.

Poi, ha proseguito nel lanciare delle frecciatine alla coppia fresca di ritorno di fiamma: "Per me sono stato trattato, a questo punto ti dico: a lui stanno stanno bene le ... e pure a te".

Ovviamente alle provocazioni del Cavaliere, Ida e Riccardo hanno preferito non rispondere fino ad oggi. Ma quando i tre protagonisti del Trono Over si troveranno faccia a faccia negli studi di Uomini e Donne, lo scontro molto probabilmente sarà inevitabile.

Ida e Riccardo: incertezza sul loro futuro

In una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, Ida Platano è apparsa piuttosto perplessa sul futuro con Riccardo Guarnieri. Dal racconto delle donna è emerso un sentimento contrastante: nonostante lei si dica molto coinvolta sentimentalmente con il Cavaliere, ha paura di soffrire di nuovo come accaduto in passato. Inoltre, la Dama ha riferito a Maria De Filippi di volerci andare con i piedi di piombo questa volta, perché essendo madre ha un figlio da tutelare.

Dal canto suo Riccardo si è detto pronto a fare di tutto per far ricredere la sua donna, poiché ha capito di volere solo lei al suo fianco.