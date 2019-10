Il Segreto, anticipazioni che terranno con il fiato sospeso i telespettatori della soap opera di Aurora Guerra in onda a partire dalle prossime settimane su Canale 5. Elsa Laguna rivelerà ad Isaac Guerrero di avere poco tempo da vivere in seguito alla scoperta di una grave malattia al cuore.

Il Segreto: Elsa ha una patologia cardiaca

La salute di Elsa catturerà l'attenzione dei fans italiani nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5.

Dagli spoiler de Il Segreto, si evince che la figlia di Amancio scoprirà di essere gravemente malata. L'amata di Isaac, infatti, finirà in carcere dove riceverà un brutale pestaggio da parte di Rufina, una diabolica carcerata comprata da Antolina (Maria Lima). Purtroppo le condizioni della donna risulteranno molto gravi, tanto che il dottor Zabaleta riuscirà a salvarla solo in extremis.

Sarà proprio in questa occasione, che la Laguna scoprirà di essere affetta da una patologia cardiaca incompatibile con la vita.

Intanto la giovane riuscirà a guadagnare la libertà grazie all'interessamento del Guerrero. Proprio quest'ultimo obbligherà la Ramos a ritirare la denuncia nei confronti della figlia di Amancio, se non vuole finire in carcere con l'accusa di aver ucciso Jesus. Infine, la furba biondina scapperà da Puente Viejo in preda al panico.

La Laguna confessa ad Isaac di essere malata

Le trame de Il Segreto, rivelano che la Laguna comincerà a nutrire delle perplessità sulla convivenza con il Guerrero, in quanto è certa che non si merita di vederla morire.

Per questo motivo, la figlia di Amancio chiuderà la storia con l'amato, senza dargli una spiegazione convincente. Naturalmente il carpentiere non si tirerà indietro, tanto da convincerla a restare qualche altro giorno in casa sua fin quando non si sarà ristabilita dal pestaggio ricevuto in carcere. In questo frangente, Elsa (Alejandra Meco) non riuscirà a mantenere a lungo il suo fardello, tanto da confidare ad Isaac di essere malata gravemente con le lacrime agli occhi.

L'uomo, a questo punto, non si lascerà intimidire, tanto da volerla accudire fino all'ultimo dei suoi giorni durante la malattia apparentemente incurabile.

Il Guerrero e la figlia di Amancio partano per il viaggio della speranza

Ma ecco che per la coppia ci sarà un barlume di speranze. Il dottor Zabaleta, infatti, informerà la figlia di Amancio della possibilità di sottoporsi ad una nuova cura ideata da un medico olandese.

Per questo motivo, la donna partirà insieme al Guerrero per la capitale per sottoporsi ad alcune indagini mediche. In questa circostanza, dirà tutta la verità a Consuelo del male che la sta portando alla morte. Elsa riuscirà ad avere il tanto sospirato lieto fine con il falegname? In attesa di saperlo si ricorda che la soap opera va in onda tutti i giorni sulle reti Mediaset.