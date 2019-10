Chi sarà la nuova tronista di Uomini e donne, ovvero colei che prenderà il posto di Sara Tozzi? A rispondere a questa domanda che si stanno ponendo i fan del dating-show da qualche settimana, potrebbe essere stato il numero di "Spy" uscito oggi, 11 ottobre. La rivista di gossip, infatti, sostiene che Martina Nasoni sarebbe stata avvistata negli studi Elios poco tempo fa: la celebre poltrona rossa di Canale 5, infatti, potrebbe presto accogliere la vincitrice del Grande Fratello 16.

Martina del Grande Fratello possibile tronista di U&D

Sono passate quasi due settimane da quando Sara Tozzi ha abbandonato il trono di Uomini e Donne perché ancora invaghita dell'ex fidanzato. Nel corso delle registrazioni del Trono Classico che ci sono state di recente, però, Maria De Filippi ha spiazzato tutti non presentando nessuna new entry che prendesse il posto della barista di Modena.

Il numero di Spy che è uscito venerdì 11 ottobre, però, potrebbe aver anticipato il nome della ragazza che la redazione avrebbe scelto per fare compagnia a Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e Alessandro Zarino.

Sulle pagine della popolare rivista, infatti, si legge: "Cosa ci faceva Martina Nasoni, vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, all'ultimo piano degli uffici della De Filippi? Pare che la ragazza con il cuore di latta, tornata single dopo la tormentata relazione con Daniele Dal Moro, sia in pole position per salire sul trono".

Quest'indiscrezione che sta impazzando in rete da qualche ora, è del tutto inaspettata: il nome della giovane protagonista del brano che Irama ha portato a Sanremo, infatti, non è mai stato accostato al programma Mediaset fino ad ora.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Grande Fratello

La rivincita di Martina: vittoria al GF e possibile chance a U&D

Il gossip che ha lanciato Spy su Uomini e Donne, è destinato a far discutere: stando a quello che riporta la nota rivista scandalistica, sarebbe Martina Nasoni la candidata principale a prendere il posto sul trono che ha lasciato libero Sara Tozzi.

Il percorso della giovane in Tv, dunque, potrebbe continuare: si ricorda che la "ragazza con il cuore di latta" è stata protagonista e vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, quella che è andata in onda nella scorsa primavera e che è stata condotta con successo da Barbara D'Urso.

Dopo essere stata per tutta l'estate al centro dell'attenzione dei media per l'infinito tira e molla con Daniele Dal Moro (anche lui ex gieffino), si vociferava che Martina sarebbe entrata a far parte del cast di Amici Celebrities, soprattutto a fronte della sua smodata passione per il canto.

Sfumata la possibilità di mettersi alla prova nel talent-show di Maria De Filippi, ora sembra che la Nasoni stia per avere la chance di cercare l'anima gemella in una delle trasmissioni più amate dal pubblico: Uomini e Donne.