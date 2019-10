Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera iberica prodotta da Boomerang TV e trasmessa sulla rete televisiva Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano ancora una volta su Antolina Ramos, Isaac Guerrero e Elsa Laguna. Se quest'ultima finirà in carcere dove subirà le più atroci sevizie, il falegname minaccerà la moglie di denunciarla per la morte di Jesus, il figlio di Amancio perito all'inizio dell'undicesima stagione.

Il Segreto: Elsa finisce dietro le sbarre

Il triangolo amoroso formato da Isaac, Elsa e Antolina si avvia alle battute finali con incredibili colpi di scena. Le trame de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5 ,rivelano che il falegname arriverà a minacciare la moglie pur di salvare la sua amata. Come saprete, la Ramos tornerà a distruggere la felicità della coppia dopo un periodo lontano dal borgo iberico in seguito alla scoperta della sua tresca con Juanote.

Qui la donna accuserà la Laguna di adulterio, tanto da farla finire dietro le sbarre, sicura che nessuno possa salvarla visto che il suo amante è morto per le fatiche durante il viaggio di ritorno.

Antolina assolda Rufina per malmenare la Laguna

Stando agli spoiler de Il Segreto, in onda tra qualche settimana, si evince che Isaac cercherà un modo per salvare la sua amata, contattando un avvocato, il quale dimostrerà di avere poche chance per salvare la cliente.

Nel frattempo Elsa (Alejandra Meco) comincerà ad essere malmenata selvaggiamente da una sua compagna di cella. Antolina, infatti, assolverà Rufina per infliggere alla sua rivale atroci sofferenze. A tal proposito, il sergente Cifuentes crederà addirittura che la Laguna sia perita dopo essere ritrovata priva di sensi sul pavimento della squallida cella. Per fortuna il dottor Zabaleta riuscirà a rianimare la giovane. Nonostante tutto le sue condizioni di salute resteranno critiche.

Isaac minaccia la Ramos di ritorsioni

Nel frattempo a Puente Viejo Isaac accuserà Antolina (Maria Lima) del pestaggio ai danni della Laguna. Poi le ordinerà di lasciarla in pace, se non vuole essere accusata dell'omicidio di Jesus. Proprio quest'ultimo era morto a causa del Guerrero, in quanto incolpato di aver provocato l'attentato alle nozze della sorella. Per questa ragione, la Ramos comincerà davvero ad avere paura delle ritorsioni del marito, in quanto accecato dalla rabbia.

La furba biondina, infatti, temerà che il falegname si spinga addirittura a falsificare alcune prove per distruggerla. Isaac riuscirà a salvare la Laguna prima che sia troppo tardi? In attesa di scoprirlo, si ricorda che è possibile rivedere gli appuntamenti in streaming sulla piattaforma "Mediaset Play".