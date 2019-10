Dopo il discreto successo delle prime due stagioni, torna su Mediaset la fiction tv con protagonista Gianni Morandi, "L'isola di Pietro 3". Venerdì 18 ottobre, di fatto, è andata in onda su Canale 5 la puntata d'esordio della terza stagione in cui il protagonista, Pietro, ha salvato una neonata dalle fiamme di un incendio doloso mentre Elena e Caterina hanno fatto ritorno in paese dopo aver trascorso diverso tempo in Texas per l'operazione agli occhi della giovane.

Qualora non si è avuta la possibilità di vedere in TV la prima puntata della fiction con Morandi, sarà sempre possibile rivederne la replica sui canali autorizzati da Mediaset.

Dove vedere la replica online della prima puntata

Nel dettaglio, si rende noto che la replica della prima puntata de "L'Isola di Pietro 3" si potrà vedere in streaming sul sito gratuito Mediaset Play. Il sito appena citato, infatti, contiene una pagina dedicata alla fiction all'interno della quale, da questa settimana in poi, verranno caricate le repliche di tutti gli episodi che saranno trasmessi su Canale 5 nelle prossime settimane.

Per accedere alle repliche presenti su Mediaset Play è necessario registrarsi gratuitamente al sito e scaricare un'applicazione tramite la quale vedere i video anche sugli smartphone e su tutti gli altri dispositivi mobili di ultima generazione.

La trama ufficiale

La trama ufficiale della prima puntata de "L'Isola di Pietro 3", ci segnala che Elena e Caterina faranno da Houston in Texas, dove la giovane ha subito un'importante intervento agli occhi per curare la sua cecità.

L'operazione, però, non darà subito gli esiti sperati e lascerà madre e figlia nell'attesa di quei miglioramenti da loro sperati. Nel frattempo, Pietro ritroverà una neonata da sola nel mezzo di un incendio e deciderà di portarla con sé. Il medico si rivolgerà alle autorità per ritrovare la madre della piccola e per capire chi sia stato così meschino e crudele da appiccare l'incendio in cui poteva morire la piccola.

Intanto, Elena sarà costretto a fare i conti con un lutto improvviso che mai avrebbe creduto di dover affrontare nella sua vita. A peggiorare le giornate della donna ci penserà anche l'arrivo di un nuovo Vicequestore, Valerio Ruggeri, un uomo molto diverso da lei, che porterà notevoli cambiamenti nella gestione delle indagini, dei casi e della gestione in generale del commissariato. Mentre la madre tenterà di non farsi abbattere dai problemi che sarà costretta ad affrontare, sua figlia, Caterina, avrà molte difficoltà a capire l'atteggiamento che Diego ha nei suoi confronti da quando è tornata dagli Stati Uniti.

Il giovane, infatti, non riuscirà più a rapportarsi serenamente con la ragazza a causa di un segreto che sembrerebbe custodire gelosamente dentro di sé.