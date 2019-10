Scoppia soltanto una coppia nell'ultima puntata di "Temptation Island Vip 2". Il 14 ottobre, infatti, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la sesta puntata dello show in cui è stata mostrata la seconda parte del falò di Pago e Serena Enardu, l'ultimo confronto fra Alex Belli e Delia Duran e il falò di confronto finale di Gabriele Pippo con la sua fidanzata, Silvia Tirado. A lasciarsi sono stati solo Serena e Pago; Gabriele Pippo e Silvia Tirado sono rimasti insieme, così come Alex Belli e Delia Duran.

Serena e Pago si lasciano

L'ultima puntata di Temptation Island Vip 2 ha avuto inizio con i saluti di rito da parte di Alessia Marcuzzi e con un breve riassunto di ciò che era successo fra Pago e Serena Enardu nel corso della prima parte del loro falò, trasmesso nel corso della quinta puntata. Finito il riepilogo, è stata mostrata al pubblico la seconda parte in cui Serena ha confessato al suo fidanzato di non amarlo più e di avere intenzione di uscire da sola da Temptation Island Vip 2.

Subito dopo è iniziato lo spazio dedicato ad Alex Belli e la sua fidanzata Delia, dove l'ex attore di "CentoVetrine" ha avuto modo di vedere gli ultimi video riguardanti il week end da sogno che la sua fidanzata ha trascorso insieme al tentatore. I filmati in questione hanno fatto andare su tutte le furie Alex Belli che ha immediatamente chiesto alla produzione di poter incontrare la sua fidanzata al falò.

Incontro che è avvenuto poco dopo e che si è concluso nel migliore dei modi per la coppia, in quanto entrambi hanno deciso di uscire insieme dallo show. Stessa cosa è successa alla coppia formata da Gabriele Pippo e Silvia Tirado che, dopo un sofferto falò, hanno comunque deciso di lasciare insieme il programma, nonostante l'evidente reticenza di lui. Il figlio di Pippo Franco, infatti, aveva deciso inizialmente di lasciare la fidanzata per poi cambiare idea ed accettare la proposta di Silvia di riprovare a stare di nuovo insieme, lontani dalle telecamere.

La replica in streaming

La replica della sesta puntata di "Temptation Island Vip 2" è disponibile solo sul catalogo online Mediaset Play. Il sito in questione, infatti, contiene le repliche di tutte le puntate già andate in onda, più alcuni contenuti extra presenti solo online. Per visualizzare le repliche su Mediaset Play è necessario registrarsi al sito. La registrazione è gratuita ed è facilmente effettuabile dalla homepage.

Inoltre, permette agli utenti di scaricare un'applicazione con cui vedere i video anche su dispositivi mobili di ultima generazione, forniti di una connessione ad Internet.