Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della storica soap opera statunitense "Beautiful". Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate che andranno in onda dal 20 al 26 ottobre, tutti i giorni a partire dalle 13.40 su Canale 5. Le vicende di questa settimana saranno incentrate soprattutto sui festeggiamenti dei Forrester per il Giorno del Ringraziamento e sul ritorno a Los Angeles di un'arrabbiatissima Taylor.

Hope e Liam finalmente felici insieme

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che la grande famiglia Forrester si riunirà a casa di Eric per festeggiare tutti insieme il "Giorno del Ringraziamento". A cucinare per l'evento saranno Pam e Charlie che saranno poi ringraziati pubblicamente dal 'patriarca' della famiglia. Anche Hope e Liam saranno presenti ai festeggiamenti e approfitteranno dell'occasione per trascorrere più tempo possibile insieme ai loro familiari, godendo della reciproca compagnia e della serenità ritrovata dopo il periodo burrascoso che hanno attraversato.

Sarà proprio a casa Forrester che Hope noterà l'attitudine di Liam per i bambini. Nel frattempo, il detective Sanchez si recherà alla Spencer per chiedere a Bill alcune informazioni utili per scoprire chi avrebbe mai potuto tentare di ucciderlo. Poco dopo, Brooke stupirà Liam e Hope regalandogli un piccolo pensiero dedicato alla bambina che stanno aspettando. La Logan, inoltre si feliciterà con i due per essere riusciti a ritrovare la loro serenità dopo un lungo periodo di sofferenza e lontananza.

Taylor ritorna a Los Angeles

Taylor farà ritorno a Los Angeles per la gioia della figlia Steffy. Quest'ultima, infatti, accoglierà la madre calorosamente, convinta che la donna sia ritornata in città soltanto dopo essersi fatta curare e che stia molto meglio. Nel frattempo, Liam scoprirà che è stata proprio la madre di Steffy a sparare a suo padre. Le cose precipiteranno quando Taylor si recherà alla Spencer e aggredirà nuovamente Bill, dopo averlo supplicato senza successo di non denunciarla alle autorità.

Stessa cosa farà poco dopo anche con Hope che avrà la sfortuna di incontrarla casualmente. Taylor, infatti, si scaglierà rabbiosamente contro la giovane, accusandola di comportarsi in maniera discutibile esattamente come sua madre, Brooke. Fatto ciò, la donna farà ritorno a casa, lasciando Hope e Bill attoniti e preoccupati sulle sue condizioni di salute e la sua stabilità mentale. Anche Liam si preoccuperà moltissimo per Taylor, quando verrà a sapere da Hope cose è successo alla Specer poche ore prima.