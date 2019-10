Terribile avvenimento per Lorella Boccia e Niccolò Presta che sono stati aggrediti e rapinati da alcune persone nella notte. I due hanno raccontato lo spiacevole accaduto e l'ex ballerina di Amici si è sfogata tramite il profilo Instagram, lanciando un messaggio furioso contro chi ha minacciato lei e suo marito. Divenuti marito e moglie da poco, Lorella e Niccolò si sono trovati in una situazione surreale che hanno scelto, almeno per ora, di non specificare dove sia avvenuta.

Una situazione che purtroppo, avviene sempre più spesso nelle grandi o piccole città e che, questa volta, ha toccato due noti personaggi della tv e dello spettacolo.

Lorella si sfoga su Instagram e racconta l'accaduto

Lorella Boccia ha denunciato il terribile accaduto di questa notte, mostrando su Instagram alcuni scatti del suo volto e di quello del marito graffiati e tumefatti. "Ho fatto parecchie riflessioni.

Non sapevo se scrivere o non scrivere questo post" ha esordito l'ex ballerina di Amici nel suo sfogo. "Poi ho detto vaf... Voglio gridarlo, voglio gridarvelo in faccia. Avete minacciato me e mio marito con un coltello. Siete dei vigliacchi. Ci avete derubato, e inoltre ci avete deriso e aggredito. Non verrò mai a sapere chi siete ma dato che ci avete riconosciuto di sicuro leggerete questo messaggio e dunque vaff--" ha aggiunto Lorella.

Infine la donna ha concluso il suo post attaccando le persone che hanno derubato lei e suo marito, aggiungendo che rimarranno per sempre degli "uomini di m--". Il post è stato poi sommerso da commenti di supporto e d'affetto da parte di amici e colleghi, tra cui Costanza Caracciolo "C'è troppo schifo in giro, vi abbraccio forte", le Donatella "Siamo senza parole. Un abbraccio a voi che siete persone d'oro" e Adriano Bettinelli: "Non sai che nervoso nel vedere queste foto.

Che schifo. Non mi va di chiamarle persone, esseri umani o uomini. E' troppo per queste m--". Oltre ai vip, anche i fan della coppia hanno voluto esprimere la loro vicinanza: "Ma che persone ci sono in giro?".

Lorella Boccia e Niccolò Presta: il loro matrimonio

Lorella Boccia e Niccolò Presta sono convolati a nozze lo scorso 1 giugno a Roma dopo una lunga storia d'amore sbocciata a Ciao Darwin, dove lui era produttore e lei danzatrice nel corpo di ballo.

Tra i tanti personaggi famosi dello spettacolo presenti al matrimonio c'erano, Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis, Gianni Morandi, Ezio Greggio, Paolo Ciavarro, Antonella Clerici con il fidanzato e Vittorio Garrone e il collega e amico Marcello Sacchetta. L'unica assente è stata Paola Perego, moglie di Lucio (padre dello sposo), che non sarebbe stata invitata per via di rapporti non molto sereni con Niccolò, il figlio di suo marito.