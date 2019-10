In queste ore Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati di nuovo al centro del Gossip. Stando ad alcuni indizi apparsi sui social, i due sarebbero vicini ad un secondo matrimonio. Come molti sanno, la showgirl ed il ballerino erano diventati moglie e marito nel 2013, ma dopo la passione si era affievolita fino alla separazione. Dopo 4 anni da separati, però, Belen e Stefano si sono ritrovati.

Oggi la coppia sembra più unita che mai e, proprio per questo motivo, alcuni ipotizzano un matrimonio-bis imminente, per suggellare l’amore ritrovato.

'Gatta ci cova'

Ad alimentare le voci di un presunto matrimonio ci ha pensato la stessa argentina. Belen nelle scorse ore tramite alcune Instagram Stories ha postato le foto di una chiesa molto piccola. Il tutto è stato accompagnato da un commento: “Gatta ci cova”.

Viste le immagini, i più maliziosi hanno pensato al lieto evento. Al momento in merito alla notizia non è stata data nessuna conferma o smentita. Tra le immagini postate dalla Rodriguez anche quella che la ritrae al centro della breve e unica navata centrale della piccola cappella, ai cui lati sono disposte alcune sedie. Le sedute sono rivestite di bianco, come se fosse in programma a breve una celebrazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

Stefano a Domenica In: ‘Non ci siamo mai persi’

Intanto domenica scorsa Stefano De Martino è stato ospite nel salotto di Mara Venier. Il conduttore di 'Stasera tutto è possibile' ha svelato a 'Domenica In' come sia riuscito a ricomporre la sua famiglia. De Martino ha spiegato che la fortuna è stata quella di non essersi mai persi con Belen. Nonostante i due siano stati separati per 4 anni, grazie anche all’amore per Santiago, sono sempre rimasti in buoni rapporti. L’ex ballerino inoltre, ha aggiunto che spesso ci si rende conto delle cose importanti, solamente quando si perdono.

Dolce dedica a Stefano per i suoi 30 anni

Il 3 ottobre è una data molto speciale per Stefano De Martino, poiché compie gli anni. In occasione dei trent’anni del campano, Belen Rodriguez ha postato sui social una dedica molto romantica: “Lo rifarei altre mille volte, perché la mia persona preferita al mondo sei tu.” Il messaggio di auguri è stato accompagnato da una foto che ritrae Stefano e Belen abbracciati l’uno con l’altro.

In poco tempo, il post ha raggiunto numeri da capogiro. Per i festeggiamenti Stefano ha deciso di riunire la propria famiglia è quella della sua consorte a Napoli, nella sua città d’origine. Come accaduto per il compleanno di Belen, il ballerino è stato travolto dall’affetto di fan e conoscenti.