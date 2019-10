Sono parole molto forti quelle che Lorella Boccia ha usato per informare i fan della disavventura che ha vissuto non molte ore fa. L'ex allieva di Amici, infatti, su Instagram ha pubblicato le foto dei segni che hanno ancora sul volto lei e il marito Niccolò Presta dopo l'aggressione che hanno subito a Roma: la napoletana si è sfogata anche contro chi l'ha derubata, portandole via molti oggetti di valore.

Lorella mostra sui social i segni dell'aggressione

Una delle protagoniste più amate di Amici di Maria De Filippi, di recente ha vissuto dei momenti di paura: Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta sono state vittime di un'aggressione che non dimenticheranno mai. Sul profilo Instagram della presentatrice del daytime del talent-show, dunque, poche ore fa sono apparse due foto che hanno immediatamente catturato l'attenzione di chiunque le abbia viste: in queste immagini si vedono i coniugi mostrare all'obiettivo i segni che portano ancora sul volto della colluttazione che hanno avuto con dei ladri.

Sotto a questi terribili scatti la ballerina ha scritto: "Non sapevo se fare questo post oppure no, ci ho riflettuto tanto. Poi mi sono detta vaf...". Lo sfogo che la ragazza ha avuto sul web nelle ultime ore è rivolto soprattutto alle persone che qualche sera fa l'hanno spaventata e rapinata mentre era in compagnia dell'uomo che ha sposato all'inizio dell'estate.

"Avete minacciato mio marito e me con un coltello, siete dei vigliacchi.

Ci avete derubati e, come se non bastasse, ci avete deriso e aggredito", ha aggiunto la napoletana prima di rivolgersi direttamente a chi si è reso protagonista di un gesto così vile. "Non saprò mai chi siete, ma visto che ci conoscevate, sono certa che leggerete questo post, siete uomini di m....Noi ora siamo più forti", ha concluso Lorella.

La carriera in tv: da Amici a Rivelo

La disavventura nella quale è incappata non molto tempo fa, sembra non impedire a Lorella Boccia di sfoggiare il suo migliore sorriso.

Nonostante abbia vissuto attimi di puro terrore, oggi la napoletana è pronta a voltare pagina e a concentrarsi esclusivamente sulle cose belle della vita. Da qualche settimana, infatti, la giovane è tornata stabilmente a far parte del carpo di ballo di Amici: nell'attesa che ricominci la versione classica del talent-show (nella quale sarà danzatrice professionista e conduttrice del daytime), ora la moglie di Niccolò Presta si diletta ad accompagnare i Vip nelle coreografie che eseguono nella prima edizione dedicata alle "Celebrities". Come hanno confermato i palinsesti della nuova stagione tv, presto Lorella tornerà a vestire i panni della padrona di casa di una trasmissione che l'anno scorso è piaciuta molto al pubblico: Rivelo, un format tutto nuovo nel quale i personaggi famosi si raccontano a 360°, tra carriera e vita privata.