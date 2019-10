Una bruttissima disavventura in queste ore ha avuto come protagonisti Lorella Boccia e Niccolò Presta. I due neo-sposi sono stati vittime di una brutale aggressione che è stata raccontata e testimoniata da una serie di scatti sui social, postati la scorsa notte dalla ballerina lanciata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Un episodio a dir poco spiacevole e triste, che ha portato Lorella anche a sfogarsi sulla sua pagina ufficiale Instagram, dove ha voluto denunciare il responsabile di quanto accaduto di cui però non si conosce il nome.

Aggressione per Lorella Boccia e Niccolò Presta: picchiati e derubati

Nel post che Lorella ha pubblicato in queste ore su Instagram ha scritto che in un primo momento aveva avuto dei dubbi e non sapeva se fare oppure no questo lungo post-sfogo con il quale ha voluto informare i suoi fan di quello che le era successo nella Capitale con suo marito.

Alla fine, però, Lorella ha deciso di raccontarlo. 'Mi sono detta: Vaff...' ha scritto la ballerina sui social.

Lorella ha raccontato che sia lei che suo marito Niccolò Presta sono stati minacciati con un coltello: i due giovani coniugi sono stati prima derubati dai malviventi e come ha raccontato la ballerina sono stati anche derisi e successivamente aggrediti. Lorella ha poi aggiunto che loro non sapranno mai chi sono i responsabili di questa brutale aggressione, tuttavia sa che i malviventi li hanno riconosciuti e quindi si dice sicura del fatto che andranno a vedere il suo post-sfogo che ha pubblicato in piena notte su Instagram.

'Vigliacchi' ha scritto Lorella in stampatello all'interno del suo post, proprio per sottolineare la cattiveria e la brutalità di queste persone che successivamente ha definito anche degli 'uomini di me...'. Nonostante il grande spavento e la paura vissuta in prima persona, Lorella e suo marito hanno fatto sapere di non essere scoraggiati e che questa aggressione non ha fatto altro che renderli ancora più forti.

Le foto dell'aggressione a Lorella e Niccolò

Come vi dicevamo, poi, Lorella ha scelto di postare su Instagram anche degli scatti che testimoniano proprio ciò che è successo in queste ore. In uno scatto si vedono i segni dell'aggressione sul volto di Lorella e in un'altra quelli che sono stati riportati da Niccolò Presta, anche lui colpito dai malviventi che li hanno derubati.

Immediata la reazione dei tantissimi fan che sui social si sono schierati dalla parte di Lorella, dicendole che ha fatto benissimo a denunciare ciò che è successo.

L'attenzione poi, è stata posta anche sulla sicurezza nelle città italiane e in molti invocano dei controlli più rigidi da parte delle Forze dell'Ordine.