Continua ad essere molto amato e seguito un protagonista della soap opera Bitter Sweet - Ingrendienti d’amore, che ha chiuso i battenti in Italia lo scorso mese. Si tratta dell’attore turco Can Yaman, che in questi giorni è stato acclamato da una folla di fans dopo essere approdato all’aeroporto di Roma, al punto che gli addetti alla sicurezza si sono visti costretti a scortarlo. E’ stato proprio il 29enne a rendere pubblico il suo arrivo nel bel paese tramite il proprio profilo Instagram, ma soprattutto ha fatto un clamoroso annuncio che non è passato di certo inosservato dopo aver ringraziato tutti per l’affetto ricevuto.

L’interprete di Ferit Aslan ha svelato che le sorprese non sono finite. Con queste parole, Can potrebbe aver fatto riferimento alla sua probabile ospitata in qualche programma italiano.

Tante fans in delirio per l'arrivo di Can Yaman a Roma

Due giorni fa, dunque, l’attore turco Can Yaman è tornato nel nostro paese. L’interprete di Ferit Aslan che ha fatto sognare i telespettatori italiani per tutta l’estate, ha scatenato il delirio dopo essere stato avvistato dalle sue fans all’aeroporto di Fiumicino.

Stando a quanto è stato dichiarato sul web, il collega di Ogze Gurel dovrebbe rimanere in Italia fino al 15 ottobre. Per trattenere la numerosa folla di donne di ogni età, sono dovute intervenire addirittura le forze dell’ordine per motivi di ordine pubblico. Nonostante ciò, il protagonista principale della fortunata serie tv Bitter Sweet - Ingredienti d’amore terminata su Canale 5 lo scorso 13 settembre, ha deliziato le sue ammiratrici scattando foto e firmando degli autografi.

Can indossava una felpa bianca e una canottiera nera, e ha dato l’impressione di voler abbracciare tutti coloro che non vedevano l’ora di salutarlo di presenza.

L'attore turco annuncia che la vera sorpresa deve ancora arrivare

Il giovane e affascinante idolo, dopo essere stato accolto da migliaia di seguaci, ha subito pubblicato un post sul suo profilo Instagram come segno di ringraziamento. Queste sono state le parole scritte dall’attore: “Sono arrivato nella città eterna.

Grazie per il vostro calore e affetto che ricambio. Vi amo. Sono dovuto andare di corsa con la polizia per questioni d’ordine pubblico, vi avrei abbracciato una ad una, ma le sorprese non sono finite”. A far impazzire i follower del 29enne turco è stata la sua ultima frase, aggiunta sempre nel video che ha condiviso per mostrare il calore dei seguaci italiani. Ebbene sì, Can ha annunciato che la vera sorpresa deve ancora arrivare.

Nello specifico in rete da qualche settimana circola una presunta indiscrezione che anticipa che l’attore possa essere ospitato a Verissimo o a C’è posta per te. Con il suo breve annuncio ovvero che continuerà a stupire, Can ha fatto intuire che ci sono delle possibilità di poterlo veramente vedere presto nelle trasmissioni di Silvia Toffanin e di Maria De Filippi. Le due conduttrici d'altronde ai tempi non esitarono ad accogliere nei rispettivi studi Serkan Cayoglu e Ozge Gurel.

Intanto c’è un’altra novità, visto che Can potrebbe tornare ad occupare la rete ammiraglia Mediaset la prossima estate nella serie tv Erkenci Kus, che ha già ottenuto un grande successo in Turchia.