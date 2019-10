Tra i programmi rivelazione di questa stagione televisiva vi è sicuramente Matrimonio a prima vista Italia, il docu reality che ha letteralmente spopolato sia dal punto di vista televisivo che sui social. Stasera 2 ottobre in prime time è andata in onda l'attesissima ultima puntata del programma, durante la quale il pubblico da casa ha avuto modo di scoprire la decisione finale della coppie. E i colpi di scena non sono mancati: ci sono stati, infatti, diversi addio tra cui quello tra Marco e Ambra che alla fine hanno divorziato.

La decisione finale delle coppie di Matrimonio a prima vista Italia

La prima coppia che ha affrontato il confronto finale è stata quella composta da Federica e Fulvio: l'esito finale i due non è stato affatto positivo e infatti abbiamo visto che si sono detti addio.

Lei sostiene che tra di loro non abbia funzionato per incompatibilità dal punto di vista caratteriale, mentre lui sostiene che Federica si sia chiusa e che non si sia messa in gioco. La ragazza, però, sostiene che da questa esperienza ha capito che in amore non bisogna mai accontentarsi di un qualcosa di mediocre.

La seconda coppia è quella formata da Marco e Ambra: anche in questo caso un divorzio in parte annunciato.

Marco dice che porterà con sé l'esperienza fatta mentre lei le emozioni che ha provato e che le serviranno nella vita. La ragazza, poi, ammette che le piacerebbe poter rivedere Marco come amico ma lui si rifiuta categoricamente.

La terza coppia di questa edizione di Matrimonio a prima vista è quella composta da Luca e Cecilia, gli unici che secondo gli esperti hanno vissuto a pieno questa esperienza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Al momento dell'incontro, lui non si alza per salutarla mentre lei sembra essere molto sulle sue.

Alla fine, però, Cecilia decide di proseguire questa esperienza e quindi di continuare a vivere Luca fuori dal programma. Anche lui ammette di essere intenzionato a proseguire questa avventura e quindi alla fine, almeno tra di loro, ha trionfato l'amore.

Grande successo di ascolti per Matrimonio a prima vista Italia su Real Time

Si chiude, così, un'edizione decisamente fortunata di Matrimonio a prima vista Italia che nel giro di queste settimane ha conquistato l'attenzione di oltre un milione di spettatori medi su Real Time, arrivando a conquistare anche fino al 4% di share.

Numeri che hanno portato il Canale 31 del digitale terrestre ad essere uno dei più seguiti nel prime time del mercoledì, battendo talvolta anche La7 e Rete 4. Per chi non avesse seguito la puntata finale di questa edizione in tv, potrà rivederla in replica streaming online accedendo al portale web DPlay, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita per telefoni cellulari e tablet.