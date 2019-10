Rocco Schiavone è tornato in onda su Rai 2 con le puntate inedite della terza stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena. Nei panni del celebre commissario, tra i più anticonformisti della televisione italiana, vi è ancora il bravissimo Marco Giallini. Mercoledì 9 ottobre andrà in onda la seconda puntata di questa nuova stagione dal titolo 'L'accattone' dove vedremo che Rocco dovrà fare chiarezza su un nuovo caso di omicidio che lo impegnerà tantissimo per fare in modo che venga fuori la verità.

Le anticipazioni sulla seconda puntata: Bissolati trova il corpo di Iatta

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su questo secondo episodio della fiction con Marco Giallini rivelano che si troverà a dover fare luce sul caso della morte del ragioniere Iatta, il cui corpo verrà ritrovato nei pressi di un'edicola al mercato rionale.

A fare la macabra scoperta del corpo senza vita del ragioniere sarà Alfredo Bissolati.

Alfredo e Iatta erano amici. I due si conoscevano e spesso si recavano, assieme a Carlo Moriani, al mercato prima della chiusura per raccattare gli avanzi e gli scarti che poi si sarebbero portati a casa. Un caso che si preannuncia particolarmente spinoso e ricco di colpi di scena per Schiavone che, però, sarà alle prese anche con altri problemi da affrontare e da cercare di risolvere in questo secondo appuntamento con la fiction.

Gli spoiler della seconda puntata in onda mercoledì 9 ottobre in prime time, infatti, rivelano che Schiavone verrà convocato con una certa urgenza da parte di Costa. Quest'ultimo lo metterà al corrente del fatto che ci sia un ladro all'interno della Questura.

Schiavone sulle tracce del ladro che si nasconde in Questura

Nel giro di poco tempo, infatti, ci sono stati dei furti all'interno della Questura.

Nello specifico dagli uffici sono spariti un laptop e un drone ed al vicequestore verrà chiesto di indagare per riuscire a risalire all'identità del ladro che ha fatto sparire questi oggetti. Il colpo di scena arriverà quando Rocco si accorgerà che è sparita la sua scorta di 'erba' e a quel punto non ci metterà tanto a capire chi è il responsabile di questo furto e forse anche di tutti gli altri che sono avvenuti in Questura.

In attesa di vedere in onda questa seconda puntata della terza stagione di Rocco Schiavone in onda su Rai 2, vi segnaliamo che le varie puntate che vanno in onda di settimana in settimana in televisione possono essere riviste in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay. Dall'applicazione omonima, inoltre, sarà possibile rivedere gli episodi in streaming anche da qualsiasi dispositivo mobile senza dover ricorrere al computer di casa.