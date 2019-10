Mercoledì 23 ottobre Giovanni Conversano è intervenuto nel salotto di Pomeriggio 5 per replicare ad alcune dichiarazioni rilasciate da Lory Del Santo.

Nei giorni scorsi la showgirl ha puntato il dito contro l'ex tronista di Uomini e Donne. La Del Santo da Barbara d'Urso ha confessato di essere stata vittima di un tranello, messo in atto proprio da Conversano. Secondo l'attrice ed ex gieffina, Giovanni dopo essersi lasciato con Serena Enardu era in cerca di popolarità, quindi avrebbe organizzato una paparazzata.

Lory ha confessato di essere stata invitata a cena da Giovanni: qui per tutta la sera l'uomo sarebbe stato molto affettuoso nei suoi confronti. Una volta usciti dal ristorante, Conversano l'avrebbe baciata. A distanza di anni Lory Del Santo ha cercato di mettere a tacere una volta per tutte, le voci di un presunto tradimento ai danni del fidanzato dell'epoca Rocco Pietrantonio.

Giovanni Conversano: ‘Lory era più famosa di me'

Nel talk di Canale 5 la padrona di casa ha dato modo a Giovanni Conversano di fornire la sua versione dei fatti.

Fin da subito il diretto interessato, ha respinto a gran voce le accuse lanciate da Lory Del Santo.

Dal racconto di Giovanni è emerso che lui ha invitato a cena la showgirl, perché attratto da Lory. Nonostante la serata fosse stata molto romantica, tra i due non vi fu nessun bacio compromettente. L'imprenditore in sua difesa ha puntualizzato: “Lei era più famosa di me, quindi era giusto che lei fosse seguita e non io”.

Infine, l’attuale fidanzato di Giada Pezzaioli con molto rammarico ha confidato di essersi sentito una vittima sull'episodio accaduto 10 anni fa.

In studio Giovanni Conversano, ha trovato Alan Fiordelmondo e Biagio D'Anelli. Entrambi hanno smentito la versione fornita dall'ex tronista. L'opinionista senza mezzi termini ha riferito di non credere alle parole di Giovanni. Il paparazzo invece, ha dichiarato di aver visto un bacio molto romantico tra i due, visto che era a due metri da Giovanni e Lory Del Santo.

La reazione di Rocco Pietrantonio

Nel salotto di Pomeriggio 5 era presente anche Rocco Pietrantonio, ovvero il fidanzato di Lory Del Santo all'epoca dell'accaduto. Pietrantonio dopo aver ironizzato su un ipotetico tradimento ai suoi danni, ha spezzato una lancia in favore della sua ex compagna: “Siccome Lory è una persona credibile e ha sempre detto la verità, perché lei dice di essere stata vittima di un tranello?

Secondo me, la paparazzata era stata organizzata”.

A questo punto viste le diverse versioni dei fatti raccontate da Giovanni Conversano e Lory Del Santo, non è escluso che Barbara d'Urso non decida di invitare entrambi nel suo programma per un confronto faccia a faccia.