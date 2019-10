L'Arrowverse non si fermerá con la nuova serie Batwoman che ha fatto il suo debutto il 6 ottobre. Stando a delle dichiarazioni rilasciate dalla showrunner Beth Schwartz, la The CW sta lavorando ad uno spin-off incentrato su Mia Smoak, la figlia di Oliver e Felicity, e le Black Canaries Laurel Lance e Dinah Drake. Come è risaputo l'ottava stagione di Arrow sarà anche l'ultima e i dieci episodi finali condurranno il pubblico verso il crossover Crisi sulle Terre Infinite.

La conclusione di Arrow 8 dovrebbe avvenire a febbraio 2020. I fan dell'arciere di Star City saranno felici di sapere che non resteranno a lungo orfani del mondo di Oliver Queen. È diventata ufficiale la notizia sulla realizzazione di un altro spin-off, questa volta tutto al femminile. Al momento il titolo provvisorio è 'Green Arrow and the Canaries'. Il pilot sarà uno degli episodi dell'ultima stagione di Arrow e andrà in onda dopo il crossover, perciò risentirà degli eventi che accadranno durante la Crisi.

Green Arrow and the Black Canaries: si gira il pilot del nuovo spin-off di Arrow 8

Arrow 8 sembra pronto a passare il testimone ad una nuova serie tv di cui sono già iniziate le riprese. Ne ha dato conferma Katherine McNamara sui suoi profili social.

Come molti sanno, nella serie l'attrice interpreta Mia Smoak, la figlia di Oliver e Felicity. Il pubblico ha fatto la sua conoscenza nella settima stagione, nell'episodio 'Star City 2040', ambientato perciò nel futuro.

Ciò che il pubblico sa è che Mia sarà la vigilante Green Arrow. Il pilot dello spin-off andrà in onda all'interno dell'ottava stagione e spianerà la strada alle Canaries, come ha anche anticipato l'autore Marc Guggenheim. La showrunner Beth Schwartz ha dichiarato che gli autori hanno sempre saputo come sarebbe proseguita la storia e che il pilot avrà delle caratteristiche molto diverse. Dalle parole degli autori emerge una grande fiducia nel progetto che, se avrà l'impatto positivo sperato e l'apprezzamento del pubblico, potrebbe portare alla realizzazione almeno di una prima stagione.

Le Black Canaries saranno Laurel Lance e Dinah Drake di Arrow

Nel trio protagonista del backdoor pilot che potrebbe dar vita ad una nuova serie, oltre a Mia Smoak (Katherine McNamara), ci saranno le due Black Canaries Laurel Lance (Katie Cassidy) e Dinah Drake (Juliana Harkavy). Sembra che l'ex poliziotta e la redenta Black Siren di Terra-2 stringeranno un'alleanza con Mia per il bene della città e delle persone che amano, ma non è chiaro come ciò avverrà.

La trama ancora non è stata diffusa ma le azioni delle tre eroine potrebbero essere ambientate nella futura Star City, considerando che le vicende di Mia, dal punto di vista temporale, sono collocate nel 2040 mentre quelle di Dinah e Laurel nel 2019. Non resta che aspettare le prossime anticipazioni che di certo chiariranno come le tre lavoreranno insieme nella stessa epoca.