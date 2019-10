Al termine dell’ultima puntata di Temptation Island Vip, Giovanni Conversano ha puntato nuovamente il dito contro Serena Enardu. L’ex calciatore è stato raggiunto dal sito Fanpage ed ha detto la sua sulla concorrente del docu-reality, nonché sua ex fidanzata. Come molti sanno i due ex protagonisti di Uomini e a Donne non si sono affatto lasciati in buoni rapporti. L’ex calciatore oggi è felicemente fidanzato con Giada Pezzaioli dalla quale ha avuto anche un bambino. Il pugliese non si è mai tirato indietro dal lanciare qualche affondo di troppo alla sua ex fidanzata.

Giovanni contro Serena

Senza utilizzare mezzi termini, Giovanni Conversano ha detto ai microfoni di Fanpage: “Lei si è sempre professata una santa. Io mi sono assunto le mie responsabilità”. L’imprenditore pugliese ha cercato di spiegare perché a distanza di anni, ha ancora il dente avvelenato nei confronti di Serena Enardu.

Secondo Giovanni, la concorrente sarda durante il percorso vissuto nel villaggio delle fidanzate ha solamente mostrato il suo carattere reale.

Dal racconto del giovane è emerso che una volta spenti i riflettori di Uomini e Donne, Giovanni ha conosciuto la vera Serena: “Non l’ho trovata diversa da come l’avevo conosciuta. Era così 12 anni fa e l’ho ritrovata così”. Il giovane si è detto contento che anche i telespettatori possano aver conosciuto la vera sorella gemella di Elga.

Durante l’intervista l’ex protagonista del dating-show di Maria De Filippi ha riservato delle belle parole verso Pago.

Giovanni si è detto meravigliato per il comportamento mostrato dal cantautore all’interno del reality, tanto da definirlo un signore. Al suo posto, Conversano avrebbe perso la pazienza molto tempo prima.

Infine, prima di concludere il suo intervento, il pugliese ha precisato che la frase pubblicata ieri su Instagram: “Chi nasce rotondo, non può morire quadrato”, non era rivolta a Serena. Al contrario, molti utenti avevano appoggiato il giudizio di Giovanni, pensando che fosse proprio contro la Enardu.

‘Serena è stata coerente’: Conversano a sorpresa si schiera con la Enardu

Da quando Serena Enardu ha intrapreso il percorso a Temptation Island è finita spesso nel mirino di Giovanni Conversano. Quest’ultimo nonostante si sia tolto più volte dei sassolini dalle scarpe, a sorpresa ha spezzato una lancia in favore della concorrente: “È stata coerente”. Durante il falò di confronto Serena, anziché decidere di uscire con Pago per incassare il benestare del pubblico di casa, ha deciso chiudere una relazione di 7 anni.

Inoltre, in modo ironico, Giovanni ha sottolineato la coerenza della Enardu nel scegliere un tentatore dal fisico curato.