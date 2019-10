Francesco Monte si è raccontato alla rivista settimanale di cronaca rosa Chi. Il giovane dopo aver parlato della sua nuova esperienza televisiva a Tale e Quale Show, ha fornito la sua versione dei fatti su quanto successe all'Isola dei Famosi. Infine, è tornato a parlare delle sue precedenti storie d'amore con Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez.

Durante l'intervista, l'ex tronista tarantino ha replicato a tutti coloro che lo hanno sempre definito famoso solo ed esclusivamente per essere stato fidanzato con delle belle ragazze.

Francesco, all'interno del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, ha saputo dimostrare di essere molto abile nel canto. Non a caso il giovane, piazzandosi al secondo posto del torneo, ha ricevuto il pass per andare alla Super Sfida.

Incalzato dal giornalista sul 'Canna-gate', Monte alla domanda: "Pensa che sarebbe stato preso lo stesso in considerazione a Tale e Quale, se non fosse successo?" Il diretto interessato si è detto sicuro che se la cosa fosse avvenuta realmente, sarebbe stato più facile scartarlo che prenderlo in Rai.

Francesco su Giulia Salemi: 'Se lei è felice, sono contento'

Una volta archiviato il capitolo legato all'Isola dei Famosi, il giornalista ha parlato delle storie d'amore del bel tarantino. Al nome di Giulia Salemi, Francesco ha risposto con un ironico: "Noooo". Poi con molta calma ha detto: "Se lei è felice, sono contento". D'altronde anche l'ex volto di Uomini e Donne ha ritrovato il sorriso al fianco di Isabella De Candia.

La cosa peggiore da digerire per Francesco, è stata la fine della relazione con Cecilia Rodriguez in mondovisione. Dallo scandalo all'IIsola e dall'addio con Cecilia, il tarantino ha dichiarato di aver ricevuto una dura lezione di vita: "Ho dovuto imparare a essere molto saldo".

Infine, il concorrente del programma Rai ha svelato di essere stato fidanzato anche con ragazze meno famose e appariscenti di Cecilia, Giulia o Paola Di Benedetto: "Se non c'è bellezza interiore, di quella esteriore te ne fai ben poco".

Monte nel mirino del web

Nonostante Francesco Monte abbia dimostrato di avere delle buone doti canore, pare del popolo del web pare non pensarla affatto così. Lo scorso venerdì, il tarantino è stato criticato duramente sui social. Stando al giudizio di alcuni utenti, Francesco non avrebbe meritato di vincere la puntata. Per altri addirittura, non sarebbe dovuto arrivare al secondo posto sopra altri concorrenti.

Al contrario di quanto detto sul web, i giudici sono rimasti stupiti delle performance di Monte. In particolare Loretta Goggi e Vincenzo Salemme si sono chiesti come mai il giovane in passato abbia deciso di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, piuttosto che quella del cantante.