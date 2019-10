Venerdì 11 ottobre, su Canale 5, è andata in onda la quinta ed ultima puntata di Rosy Abate 2. Questa seconda stagione ha visto la protagonista, interpretata da Giulia Michelini, uscire di prigione dopo sei lunghi anni di condanna e recarsi a Napoli. Nel capoluogo campano, l'Abate ha ritrovato il suo amato figlio ormai 17enne. Per Rosy e Leonardo si sono susseguiti una serie di amare vicissitudini che hanno portato il ragazzo a finire dietro le sbarre e in pericolo di vita in quanto il boss Antonio Costello ha tentato di eliminarlo.

Ed ecco che nell'ultimo appuntamento, Rosy Abate ha chiuso i conti. Chiunque abbia perso l'ultima puntata della fiction italiana può rivederla attraverso la replica in streaming.

Dove vedere la replica di Rosy Abate 2 in streaming online

La quinta ed ultima puntata di Rosy Abate 2 trasmessa su Canale 5 la sera di venerdì 11 ottobre è visibile nuovamente online. Nel dettaglio, attraverso il portale ufficiale della Mediaset, denominato per l'esattezza 'Mediaset Play', è possibile recuperare la puntata finale.

Dopo aver inserito i dati d'accesso (tutto gratuito), basta cercare la fiction e cliccare sull'episodio interessato. Ricordiamo che su questo sito web sono presenti anche le puntate precedenti.

I telespettatori che possiedono Infinity Tv possono gustarsi l'ultima puntata di Rosy Abate comodamente su questo portale. Scaricando Infinity e Mediaset Play su un dispositivo mobile si può rivivere l'emozionante episodio anche sul proprio smartphone o tablet.

Spoiler: come è finita la fiction 'Rosy Abate 2', finale cambiato

Nel corso della quinta puntata, la nostra protagonista Rosy Abate se l'è vista davvero brutta. L'ex regina di Palermo ha commesso una folle azione arrivando a sequestrare Nina Costello al fine di attirare l'attenzione del padre Antonio Costello e ucciderlo.

Ma ad un certo punto, Leo è riuscito a convincere sua madre a desistere dal commettere un delitto e le ha promesso di stare insieme per sempre.

Il finale di Rosy Abate 2 è stato piuttosto positivo. Il pericoloso boss è stato arrestato mentre Nina e Leonardo si sono sposati davanti alla madre.

Successivamente, la fiction di Canale 5 ha compiuto un piccolo balzo temporale di qualche mese. Nina è incinta e presto lei e Leonardo diventeranno genitori. Il figlio di Rosy ha preso la strada di suo padre ed è riuscito ad entrare nella Polizia. Antonio Costello, invece, rinchiuso in carcere, attende di uscire di prigione per vendicarsi ed è disposto anche a collaborare con la giustizia.

I presupposti per un eventuale una terza stagione ci sono tutti, non resta che attendere la conferma della Taodue. Intanto, Mediaset si può dire soddisfatta per gli ascolti ottenuti.