Cresce l'attesa per la quinta e ultima puntata di Rosy Abate 2 che andrà in onda venerdì 11 ottobre su Canale 5. Questa seconda stagione dedicata alla regina di Palermo ha ottenuto ottimi riscontri in termini di audience e ora, dopo quattro puntate al cardiopalma, la fiction targata 'Taodue' volge a conclusione. Nella scorsa settimana la nostra protagonista ha cercato di aiutare suo figlio Leonardo a uscire dal carcere, adesso per Rosy è giunto il momento della resa dei conti e di porre fine alla vita del suo acerrimo nemico, Antonio Costello. Intanto emergono dei dettagli sul finale di stagione e a rivelare tutto è proprio Pietro Valsecchi, il padre di questa serie italiana.

Cambia il finale di Rosy Abate 2: 'Si chiude nel modo migliore'

Da quanto emerso in questi ultimi giorni, il finale di Rosy Abate 2 sarà tutto tranne che noioso. La quinta e ultima puntata sarà trasmessa venerdì 11 ottobre e sarà caratterizzata dallo scontro finale tra l'ex regina di Palermo e il boss Antonio Costello. Tra il camorrista e l'Abate non scorre buon sangue e ognuno desidera sbarazzarsi dell'altro, quindi non si esclude che in quest'ultimo appuntamento ci siano dei morti.

Infatti nel promo trasmesso nei giorni precedenti si è visto il camorrista sparare alla protagonista; inoltre Vittorio Magazzù, l'attore che interpreta Leonardo, durante la sua intervista a Verissimo si è lasciato sfuggire un particolare clamoroso, rivelando che sarebbe morto un personaggio importante.

Davanti alla possibilità di veder morire la loro beniamina, i fan si sono allertati e hanno tempestato di mail di protesta il produttore Valsecchi.

A quanto pare l'azione ha sortito il suo effetto visto che la Taodue si è praticamente vista costretta a rivedere il finale. Infine, come detto dallo stesso Pietro Valsecchi, si cercherà di "chiudere il montaggio della puntata spero nel modo migliore per tutti".

Rosy Abate 2 anticipazioni quinta e ultima puntata dell'11 ottobre 2019

Per il momento, le anticipazioni della quinta e ultima puntata di Rosy Abate 2 vedono la nostra protagonista commettere una pazzia.

La mamma di Leo, senza coinvolgere suo figlio e il suo caro amico poliziotto Luca, rapirà Nina. Quest'ultima è la figlia del pericoloso e malvagio boss della camorra nonché il grande amore di Leonardo.

Messa spalle al muro, Rosy Abate preparerà un piano per porre fine alla vita del suo acerrimo nemico e liberare suo figlio da questa oscura figura. Riuscirà l'ex regina di Palermo a portare a buon fine il suo piano?

Staremo a vedere, intanto non si hanno notizie certe su un'eventuale terza stagione della fiction italiana con Giulia Michelini e Davide Devenuto.