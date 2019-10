Prosegue senza sosta su Rai 1 la messa in onda dello show di Carlo Conti, "Tale e quale show". Venerdì 11 ottobre, infatti, è stata trasmessa in prima serata su Rai 1 una nuova puntata dello show in cui i concorrenti in gara hanno dovuto dare il meglio di sé, per aggiudicarsi la prima posizione in classifica. Posizione, che a fine puntata è stata conquistata da Davide De Marinis che ha imitato in maniera magistrale Vasco Rossi in 'Senza Parole'.

Qualora non si è avuta l'opportunità di guardare la nuova puntata in diretta sulla rete ammiraglia, è possibile sempre reperirne facilmente la replica sul sito autorizzato Rai.

Dove vedere online la replica della terza puntata

Nello specifico, si rende noto che la replica della puntata del'11 ottobre di "Tale e quale show" è reperibile soltanto su Rai Play, il sito on demand della televisione di Stato.

Tale piattaforma, infatti, contiene un vasto catalogo di repliche televisive in cui sono presenti anche tutte quelle riguardanti lo show di Carlo Conti, dell'edizione corrente e anche di quelle precedenti. La visione delle repliche su Rai Play è soggetta a restrizioni, in quanto soltanto gli utenti registrati possono visualizzarle. Di conseguenza, è consigliabile registrarsi al sito in maniera del tutto gratuita, attraverso la sua pagina iniziale che è molto facile ed intuitiva da utilizzare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Dopo aver effettuato la registrazione, sarà possibile anche scaricare un'app che rende possibile la visione delle repliche anche sui dispositivi mobili di ultima generazione.

Le esibizioni

Come di consueto, anche questa settimana i 12 concorrenti in gara hanno dovuto trasformare il loro aspetto e la loro voce per dare vita a nuove straordinarie esibizioni. A giudicare le varie esibizioni in studio c'erano Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con la partecipazione straordinaria di Gabriele Cirilli.

Nel corso della puntata è stata presente in studio in qualità di ospite la nota cantante neomelodica Orietta Berti. Le esibizioni della quinta puntata sono state le seguenti: Francesco Monte ha interpretato la canzone "Human" di Rag'n'Bone Man; Agostino Penna ha imitato Dionne Warwick; Tiziana Rivale è diventata Caterina Caselli; Davide De Marinis ha cantato "Senza parole" di Vasco Rossi; Francesco Pannofino si è esibito, imitando John Belusci dei Blues Brothers; Gigi & Ross hanno imitato Cochi e Renato; Flora Canto è diventata Orietta Berti; Eva Grimaldi si è esibita, diventando Bobby dei Boney M; Sara Facciolini è stata Cher in "Strong enough"; David Pratelli è stato Giorgio Gaber; Lidia Schillaci ha interpretato una canzone di Alessandra Amoroso; Jessica Morlacchi ha interpretato "Vorrei che fosse amore" di Mina.