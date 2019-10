Questa settimana è giunta al termine una delle serie più attese di questo autunno 2019, "Rosy Abate 2", interpretata da Giulia Michelini, Davide Devenuto, Mario Sgueglia e Vittorio Magazzù. Venerdì 11 ottobre, infatti, è stata trasmessa l'ultima puntata della 2^ stagione della serie in cui Rosy Abate farà di tutto per proteggere suo figlio dalla vendetta del boss Costello. La serie con Giulia Michelini arriva alla sua conclusione dopo aver riscosso un discreto successo di pubblico su Canale 5: infatti la prima puntata della seconda stagione è stata vista da 3.544.000 con uno share del 17.14%; la seconda è stata visualizzata da 3.138.000 con uno share del 15.7%; la terza ha interessato 3.437.000 telespettatori con uno share del 16.93%; la quarta, invece, ha calamitato 3.665.000 spettatori con uno share del 17.4%.

Qualora non si è avuta la possibilità di guardare l'ultimo episodio su Canale 5, sarà possibile sempre rivederne la replica sul sito ufficiale Mediaset.

Dove vedere la replica dell'ultima puntata

Nello specifico, si informa che la replica dell'ultimo episodio di "Rosy Abate 2" è disponibile online sul sito ufficiale Mediaset Play. La piattaforma appena citata, infatti, contiene una sezione contenente i video delle repliche di tutte le puntate della serie già trasmesse in televisione, sia della precedente stagione che di quella corrente.

Da non dimenticare che, per visualizzare le repliche su Mediaset Play, è indispensabile essere registrati al sito. La registrazione non ha nessun costo al carico dell'utente e permette inoltre di scaricare un'applicazione gratuita e funzionale tramite la quale guardare i contenuti Mediaset anche su smartphone e tablet provvisti di un accesso ad internet.

La trama ufficiale

La trama ufficiale dell'ultima puntata di "Rosy Abate 2" ci segnala che Rosy è costretta ad adottare misure estreme per difendere la sua vita e quella di suo figlio in carcere.

La donna, infatti, sarà costretta a rapire Nina, la fidanzata di suo figlio nonché figlia di Costello, per costringere il suo rivale a deporre momentaneamente le armi. Nel frattempo, la sparizione di Nina mette in allarme il clan dei Costello che si attiva subito nelle ricerche per rintracciarla. Saputo ciò, Rosy decide di elaborare un nuovo pericoloso piano, per sconfiggere definitivamente la minaccia del suo nemico.

A questo nuovo piano, però decide di non fare partecipare né Leonardo né tanto meno il vicequestore Luca Bonaccorso, per evitare che in futuro il clan dei Costello possa vendicarsi su di loro. Pianificato il tutto, Rosy inizia a mettere in pratica i suoi piani nella speranza che Costello reagisca alle sue provocazioni, così da permetterle di vendicarsi di lui una volta per tutte e liberare la sua famiglia dalla sua minaccia.