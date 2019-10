Dopo l'annuncio del sesso del piccolo che aspetta Clarissa Marchese, i fan di Uomini e donne hanno accolto un'altra bellissima notizia. Questa mattina, venerdì 11 ottobre, infatti, è nata Bianca, la figlia di Ursula Bennardo e Sossio Aruta. A dare l'annuncio ufficiale è stato proprio Aruta attraverso il suo profilo Instagram.

Erano ormai giorni in cui Ursula attendeva di partorire da un momento all'altro e questa mattina, alle ore 8.38, la piccola femminuccia di casa Aruta-Bennardo è venuta alla luce. Sossio è davvero emozionatissimo e i fan non possono fare altro che gioire per lui.

Sossio Aruta annuncia su Instagram la nascita della piccola Bianca, i fan sono felicissimi

Sossio e Ursula erano felicissimi di annunciare la dolce attesa a Uomini e Donne, ancora più gioiosi di rivelare il sesso della loro piccolina. Sia lui che lei, infatti, hanno avuto sinora tutti maschietti. Per questa ragione, Bianca sarebbe stata la principessa di casa. Proprio con questi termini Sossio ha annunciato la nascita della bambina.

Il cavaliere ha pubblicato un post e alcune Instagram Stories in cui ha inquadrato la manina della piccola stretta a quella della Bennardo.

Stando a quanto emerso, dopo ore di attesa e di preoccupazione, Ursula ha partorito: il cuore dei due protagonisti si è riempito di gioia. Il calciatore ha corredato l'immagine con, in sottofondo, la canzone "Piccola stella" di Ultimo e i numerosi fan non hanno potuto fare altro che gioire per loro ed inviare i migliori auguri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Il travagliatissimo percorso di Sossio e Ursula prima e dopo Uomini e Donne

La storia d'amore tra Sossio e Ursula è stata molto travagliata. I due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne si sono conosciuti all'interno degli studi di Cinecittà. Dopo una lunga e tormentata frequentazione, decisero di prendere parte al reality show Temptation Island, allo scopo di capire se il loro amore fosse davvero resistente e solido.

Quella esperienza, però, portò alla luce alcune difficoltà nel loro rapporto. Il comportamento di Aruta non andò molto a genio alla sua donna che, infatti, decise di interrompere la loro storia d'amore.

I due, quindi, tornarono a Uomini e Donne ma, dopo pochissimo tempo, il calciatore decise di compiere un gesto d'amore nei confronti della sua donna. Sossio, infatti, le chiese scusa del comportamento assunto nel corso del reality show, domandole un'altra possibilità per la loro storia d'amore, al di fuori delle telecamere.

Ebbene, a quanto pare, il cavaliere sta mantenendo la parola data, mostrando il proprio amore nei confronti di Ursula. Il concepimento e la nascita di una splendida bambina è il frutto del loro amore.