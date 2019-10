Dopo l'intervista rilasciata da Vittorio Magazzù nello studio di Verissimo, i fan di Rosy Abate sono entrati nel panico. Il giovane interprete di Leonardo, nella puntata del noto talk show andata in onda sabato 5 ottobre, ha confermato la morte di uno dei protagonisti. I telespettatori affezionati alla 'regina' di Palermo, pensando che si riferisse a quest'ultima, hanno inviato milioni di e-mail alla casa di produzione Taodue e hanno protestato sul web con innumerevoli messaggi di rivolta.

Sebbene Magazzù non abbia fatto il nome di Rosy, anche solo l'eventualità della sua morte ha scioccato il pubblico che da dieci anni segue le vicende dell'Abate. Il produttore Pietro Valsecchi ha rivelato all'Adnkronos che, in seguito alle proteste dei fan, ha deciso di rimontare il finale. Nel frattempo Canale 5 continua a promuovere l'ultima puntata con un promo che mostra Rosy centrata da un colpo di pistola. Quale sorte toccherà alla protagonista?

Le scene finali di Rosy Abate 2 sono state rimontate dal produttore Valsecchi

Alle parole di Vittorio Magazzù "Qualcuno morirà.. Non ci si salva in Rosy Abate" hanno subito risposto i fedelissimi fan della serie con una voce unanime: "Rosy Abate non può morire". A seguito della rivolta dei telespettatori che hanno letteralmente invaso la produzione di proteste, il produttore Valsecchi ha deciso di rimettere mano al montaggio già realizzato.

Con un comunicato ufficiale sulla pagina Instagram di Taodue ha invitato il pubblico a seguire fino all'ultimo secondo la puntata finale che, stando alle sue dichiarazioni, riserverà delle 'sorprese'.

Valsecchi ha ammesso di aver deciso di modificare il finale della serie dopo essersi reso conto della reazione del pubblico ad un'eventuale dipartita di Rosy. L'affetto dimostrato negli ascolti, nelle visualizzazioni su Mediaset Play e nel riscontro sui social network ha spinto Taodue a rivedere la puntata finale e a cercare di concluderla nel miglior modo possibile.

Nel promo dell'ultima puntata di Rosy Abate 2 la protagonista colpita da un proiettile di Costello

Secondo il produttore Valsecchi la quinta e ultima puntata di Rosy Abate 2 riserverà delle sorprese ma al momento la trama è top secret e il pubblico non sa se la protagonista morirà, specialmente dopo aver visto il promo che pubblicizza l'ultimo appuntamento. Ciò che si sa da qualche settimana è che Rosy si ritroverà con le spalle al muro e prenderà una decisione drastica.

La donna rapirà Nina, la figlia di Antonio Costello, ma il suo gesto comporterà dei rischi che deciderà di affrontare da sola, tenendo all'oscuro sia Leonardo che Luca. Quando l'ex 'regina' di Palermo si troverà faccia a faccia con il boss lo scontro sarà decisivo e, guardando fino alla fine il promo, si vede Rosy centrata da un colpo di pistola sparato dall'uomo. Cosa accadrà veramente a Rosy, morirà o riuscirà ancora una volta a salvarsi?