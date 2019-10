Vi ricordate di Veronica Ranieri? Lei è stata una tronista di Uomini e Donne di un'edizione di parecchi anni fa. La sua "carriera" all'interno degli studi Mediaset è incominciata in qualità di corteggiatrice di Costantino Vitagliano. Successivamente, poi, ottenne la tanto agognata sedia rossa divenendo tronista. Anche questa esperienza, però, si rivelò parecchio fallimentare dal momento che scelse Giuseppe Lago, il quale le rifilò un secco "no".

Dopo un bel po' di anni e un matrimonio naufragato, però, Veronica è finalmente felice insieme al suo nuovo compagno Michele, dal quale aspetta anche un figlio. Nel corso di un'intervista con il ''VicolodelleNews'' si è lasciata molto andare ed ha raccontato tutti i dettagli di questo periodo meraviglioso.

Il travagliato percorso sentimentale di Veronica Ranieri prima e dopo Uomini e Donne

Il percorso di Veronica Ranieri a Uomini e donne non è stato certamente tra i più fortunati.

Ad ogni modo, nonostante tutto, riuscì a superare le varie batoste e andò avanti. Nel 2013, infatti, sposò Marco Bianca. Tale matrimonio, però, naufragò dopo soli due anni a causa di un tradimento da parte di lui. Insomma, il percorso sentimentale della ragazza è stato davvero parecchio turbolento e sofferente. In ogni caso, nel 2017 conobbe finalmente, Michele, l'uomo con il quale adesso vive una relazione meravigliosa.

I due protagonisti sono così felici specie perché sono in attesa di un bambino. Si tratta di un maschietto, che dovrebbe nascere nel mese di febbraio. La Ranieri ha dichiarato di essere assolutamente felicissima per questa splendida notizia. Tuttavia, almeno per il momento, pare non ci sia nessuna proposta di matrimonio in arrivo. La ragazza, infatti, ci ha tenuto a spiegare di non essere intenzionata a sposarsi per adesso, dal momento che vuole dedicarsi solamente alla nascita del suo bambino.

La Ranieri racconta della gravidanza e del suo rapporto con Michele

In merito alla relazione con Michele, invece, l'ex tornista di Uomini e Donne ha avuto solo parole positive. La ragazza ha spiegato che i due si conoscono da quando avevano 25 anni per amicizie in comune. Tra loro non c'è mai stata indifferenza, però, solo nell'ultimo periodo si sono avvicinati così tanto al punto da dare luogo ad una relazione seria e stabile.

Adesso vivono insieme e si occupano di un piccolo cagnolino, che rappresenta l'amore puro. Molto presto, però, le loro vite saranno scombussolate dall'arrivo di suo figlio. Per fortuna la gravidanza sta procedendo serenamente e sia lei che il suo bambino stanno davvero alla grande. Non ci resta che attendere ancora qualche mese per conoscere il suo volto.