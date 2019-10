Mancano solo poche ore all'ultima puntata di Rosy Abate 2, in onda oggi 11 ottobre su Canale 5 in prima serata. Si tratta di un appuntamento attesissimo, durante il quale la protagonista della fortunata fiction si troverà faccia a faccia con il suo terribile rivale Antonio Costello, pronta a tutto per salvare il figlio Leonardo dalla sua oppressione. Ma come si concluderà lo spin-off di Squadra Antimafia?

L'attrice Giulia Michelini, in alcune recenti interviste, aveva lasciato intendere di non voler proseguire con questo personaggio, concludendo così le riprese con la seconda stagione. Ma la notizia più sconvolgente è arrivata sabato scorso da Vittorio Magazzù, interprete di Leo, che aveva scatenato le critiche dei fan della serie. E le proteste sono state talmente tante, da spingere il produttore Pietro Valsecchi ad una variazione del montaggio, avvenuta all'ultimo momento.

Pietro Valsecchi rimette mano al montaggio

I fan di Rosy Abate 2 hanno dato vita ad una vera e propria rivolta mediatica, inondando Mediaset e TaoDue di e-mail dopo l'indiscrezione relativa alla probabile morte della protagonista nell'ultima puntata. A lanciare la notizia era stato niente meno che Vittorio Magazzù, ospite di Verissimo, il quale aveva citato la morte di un personaggio principale. Considerando che Giulia Michelini aveva parlato di un suo possibile addio, non è stato difficile pensare che fosse proprio la sua Rosy Abate a perdere la vita nelle fasi finali della fiction.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ma le tantissime e-mail ricevute, non sono rimaste inascoltate. La conferma è arrivata direttamente dal produttore Pietro Valsecchi che ha rimesso mano al montaggio, per effettuare un cambiamento non previsto inizialmente. Queste le sue parole: "Di fronte a tanto affetto ho deciso di rimettermi al lavoro per chiudere il montaggio della puntata, spero nel migliore dei modi".

L'invito a seguire fino alla fine

Il finale di Rosy Abate 2 è stato riscritto in seguito ai tanti messaggi inviati dai fan del personaggio interpretato da Giulia Michelini.

Pietro Valsecchi ha quindi rimesso mano al montaggio, ringraziando i telespettatori per l'incredibile affetto dimostrato nelle precedenti puntate. In esse, i dati Auditel sono stati più che buoni, arrivando a superare per numero di persone la rivalità di Rai 1, e altrettanto soddisfacenti sono stati i contatti sui social e le visualizzazioni su Mediaset Play. Ma per sapere se davvero la protagonista sopravviverà, dopo lo scossone della trama avvenuto negli ultimi giorni, sarà necessario attendere fino alle fasi finali della puntata di stasera.

Solo allora, potrebbe andare in onda quel colpo di scena che tutti desiderano. Anche in questo caso, l'annuncio è arrivato direttamente dal produttore Valsecchi che ha rivelato: "Guardatela fino all'ultimo secondo per non perdervi le sorprese che riserverà".