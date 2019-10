Cresce l'attesa da parte dei telespettatori della fiction Rosy Abate 2 per la messa in onda della quinta e ultima puntata di questa stagione di successo che giungerà al termine il prossimo venerdì 11 ottobre. In prime time su Canale 5, infatti, andrà in onda l'ultimo episodio dove finalmente si scoprirà cosa succederà tra Rosy e il suo nemico Antonio Costello, che in queste settimane ha dato del filo da torcere all'ex regina di Palermo. Gli spoiler della fiction rivelano che tra i due arriverà il momento della resa dei conti finale e l'Abate sarà addirittura in pericolo di vita.

Le anticipazioni sulla quinta e ultima puntata di Rosy Abate 2: l'ex mafiosa rapisce Nina

Nel dettaglio, infatti, nel corso nella quinta e ultima puntata di Rosy Abate 2 in onda venerdì prossimo in prime time su Canale 5, si vedrà che l'ex mafiosa entrerà nel pieno della sua azione e dopo aver sofferto tantissimo per la separazione da sua figlio, deciderà di riscattarsi e lo farà scagliandosi duramente contro il nemico Antonio Costello.

Rosy deciderà di combattere con tutte le sue forze contro Antonio e per punirlo metterà in scena il rapimento della figlia Nina, una delle persone più importanti nella vita del boss. L'Abate, infatti, vuole che provi lo stesso dolore che ha provato lei nel momento in cui Leo è finito in carcere.

Costello, intanto, cerca di giocarsi tutte le carte a disposizione per riuscire a liberarsi dell'ex regina di Palermo, ma non sarà affatto facile.

Gli spoiler dell'ultima puntata della fiction di Canale 5 rivelano che tra i due ci sarà un vero e proprio scontro all'ultimo sangue, al termine del quale sopravviverà soltanto uno di loro.

Insomma un finale che si preannuncia decisamente al cardiopalma quello della seconda stagione di Rosy Abate e non si esclude che, in seguito a questo scontro, l'Abate possa anche trovare la morte. L'attrice Giulia Michelini, in una recente intervista, ha ammesso che il personaggio di Rosy comincia a starle un po' stretto e che le sarebbe piaciuto anche poter variare e quindi cimentarsi in nuovi personaggi e in nuovi ruoli.

Dubbi sulla presenza della Michelini nella terza stagione

La Michelini era stata anche abbastanza chiara sul fatto che questa potesse essere la sua ultima stagione nei panni di Rosy Abate. Ecco perché lo scontro finale che ci sarà in questa ultima puntata con Costello potrebbe essere fatale per lei. E in vista di una terza ipotetica stagione della serie, non si esclude che il nuovo protagonista assoluto possa essere proprio Leonardo, che ormai è cresciuto abbastanza e ha dimostrato di avere lo stesso temperamento e lo stesso sangue freddo della sua mamma.