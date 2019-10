Ieri, venerdì 4 ottobre, è andata in onda una nuova avvincente puntata di Rosy Abate 2. Diversi colpi di scena hanno intrattenuto il pubblico da casa, che adesso è in attesa dell'ultima puntata, la quale verrà trasmessa venerdì 11 ottobre sempre su canale 5. Chi si fosse perso l'appuntamento di ieri sera con la regina di Palermo e volesse vedere la replica, potrà farlo attraverso il sito online di Mediaset Play.

Dove vedere la replica di Rosy Abate 2 in streaming online

Nel corso della quarta puntata, Rosy ha trovato il modo di far evadere il figlio dal carcere con l'aiuto di Bonaccorso e Regina. Tutti coloro che non hanno assistito alla puntata trasmessa ieri in tv, potranno rivederla attraverso il sito online Mediaset Play. Quest'ultima è una piattaforma Mediaset che permette a tutti gli spettatori di guardare le repliche di programmi o film preferiti andati in onda sull'ente televisivo in questione.

L'utente dovrà semplicemente recarsi sul portale e iscriversi attraverso una password e una mail, che saranno poi utili per tutti gli accessi successivi.

Una volta fatto ciò, si potrà cercare tra la lista delle trasmissioni ciò che si preferisce, in questo caso Rosy Abate 2. Il servizio non ha alcun costo, ma bisognerà soltanto essere in possesso di una connessione ad internet a cui potersi collegare.

Inoltre, chi volesse avere sempre a portata di mano le proprie Serie TV preferite, potrà scaricare l'applicazione Mediaset Play sul proprio smartphone o tablet, in modo tale da poter guardare le repliche in qualsiasi momento lo si ritenga più opportuno, senza la necessità di un computer. Anche in questo caso, bisognerà effettuare una piccola registrazione prima di iniziare ad usare l'applicazione in tranquillità.

Anticipazioni Rosy Abate 2, quinta puntata

L'amata serie tv Rosy Abate 2 sta per volgere al termine. Quella che andrà in onda venerdì 11 ottobre sarà infatti l'ultima puntata. Le anticipazioni si rivelano molto interessanti e ricche di sorprese. Rosy si ritroverà con le spalle al muro e deciderà di proseguire la sua battaglia contro Costello senza l'aiuto di Leo e di Bonaccorso. La donna non vorrà mettere nuovamente in pericolo i due perchè avrà in mente un piano molto pericoloso da realizzare.

La regina di Palermo deciderà di rapire Nina, la figlia del boss, ma si ritroverà in una situazione molto complessa. La mamma di Leo dovrà contare esclusivamente sulle sue forze e inizierà a prepararsi al confronto finale con Costello. I colpi di scena non mancheranno di certo nella puntata finale della serie tv.