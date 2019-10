Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta D'amore interpretata fra gli altri da Dirk Galuba (Werner Saalfeld), Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Melanie Wiegmann (Natascha) e Erich Altenkopf (Michael). Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che saranno trasmesse in Italia dal 13 al 19 ottobre 2019 su Rete 4 a partire dalle 19:30. Le vicende di questa settimana saranno incentrate soprattutto sull'incidente aereo in cui saranno coinvolti Christoph ed Eva.

Al Furstenhof, dopo essere stati in ansia per la loro sorte, si tirerà un sospiro di sollievo quando si verrà a sapere che sono gli unici superstiti. In più ci sarà ampio spazio dedicato alla crisi matrimoniale di Natascha e Michael e alle manipolazioni di Annabelle ai danni di Joshua.

Eva e il Saalfeld sopravvivono all'incidente aereo

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che l'aereo che Christoph ed Eva avevano preso per raggiungere la Romania non arriverà a destinazione ma precipiterà sui monti Carpazi.

Di tutti i passeggeri si salveranno soltanto il Saalfeld ed Eva che rimarranno bloccati vicino ai rottami dall'aereo in attesa dei soccorsi. Purtroppo, però, gli aiuti tarderanno ad arrivare e Christoph ed Eva saranno costretti a far fronte comune per vincere la fame e il gelo e tenere a distanza le belve feroci. Nel frattempo al Furstenhof tutti saranno molto preoccupati per le sorti dei loro parenti ed, in particolare, Annabelle e Denise che decideranno di accantonare le loro divergenze per amore del padre.

Jessica e Paul faranno da baby sitter a Felicitas mentre Natascha perderà la pazienza dopo aver nuovamente mentito a Michael. Joshua soffrirà moltissimo quando Robert lo accuserà di essere stato la causa dell'incidente di Eva. Disperato e affranto, il giovane si recherà da Denise che sarà pronta a dargli conforto.

Michael scopre le menzogne di Natascha

Tina si confiderà con Ragnar rendendosi conto di provare qualcosa per lui.

Michael scoprirà le bugie di Natascha rimanendone talmente sconvolto da mettere in crisi il suo matrimonio. Henry si ingelosirà moltissimo quando vedrà Joshua e Denise abbracciarsi. Intanto, Ragnar mediterà di lasciare il Furstenhof dopo aver discusso animatamente con Tina. Joshua elaborerà un piano per salvare Christoph ed Eva e lo spiegherà a Denise. Jessica chiederà a Romy di convincere Paul a perdonarla per tutte le menzogne che gli ha raccontato.

Mentre la famiglia Saalfeld inizierà a perdere la speranza di rivedere Eva, Joshua inizierà a sentirsi sempre più in colpa per l'accaduto. A peggiorare la situazione ci penserà anche Annabelle che approfitterà dei sensi di colpa di Joshua per ricattarlo senza pietà.