Arrivano le nuove anticipazioni italiane della soap opera spagnola "Una vita", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Acacias 38". Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda dal 6 al 12 ottobre, ogni giorno su Canale 5 a partire dalle 14.10 ed il martedì in prima serata su Rete 4 alle ore 21.25. Le vicende di questa settimana saranno incentrate soprattutto sui problemi economici di Samuel, sul ritorno improvviso di Joaquin ad Acacias e sulle conseguenze che lo spot di Servante avrà sugli abitanti di Acacias.

Joaquin ritorna ad Acacias

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che le abitanti di Acacias si scaglieranno contro la "mendicante" Ursula, che verrà difesa da Padre Telmo. Il religioso, infatti, prenderà le sue parti in strada, la condurrà nella sua abitazione e le offrirà un posto di lavoro come sua domestica. Assediato dalle banche che minacciano di pignorargli la casa, Samuel si rivolgerà ad un usuraio per far fronte ai suoi debiti.

Nel frattempo, Inigo sospetterà della buona fede del dottor Higinio e lo rivelerà invano a Leonor. Trini confesserà alle sue vicine di essere incinta, mentre Samuel deciderà di accettare le condizioni che gli vengono imposte dall'usuraio Jimeno Batan. Poco più tardi, la Alvarado scoprirà che il suo padrino sta arrivando ad Acacias, mentre Higinio e Maria discuteranno nuovamente per la gestione del loro denaro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Lucia cercherà di aiutare Samuel, nonostante i suoi rifiuti, mentre Servante diventerà il volto ufficiale dello spot per il tonico. Joaquin ritornerà ad Acacias per concludere un affare con Felipe.

Trini e Lolita si ammaleranno

Fabiana rimuoverà tutti i manifesti riguardanti il tonico pubblicizzato da Servante, per evitare che gli abitanti di Acacias pensino male di lui. Liberto si recherà in ospedale per cercare il dottor Higinio, scoprendo che lì nessuno lo conosce.

Nel frattempo, Rosina rivelerà a Susana che Maria è stata in passato l'amante di Maximiliano. La Marchesa di Urrutia rifiuterà di acquistare i gioielli creati da Samuel, e l'uomo la caccerà via in malo modo dalle sue proprietà. Joaquin confesserà agli Alvarez Hermoso che i Marchesi gli chiesero di prendersi cura di Lucia. Nel frattempo, quest'ultima si recherà da Samuel e gli offrirà parte della sua rendita mensile per far fronte ai suoi debiti.

Susana ordirà un piano per liberarsi di Maria, facendola accusare di furto. Joaquin rivelerà a Lucia che è la figlia dei Marchesi di Valmez, mentre Trini e Lolita saranno colpite da una gastrointerite. Cesareo userà lo spot del tonico per prendere in giro Servante davanti a tutti ed umiliarlo. Venuto a sapere dei natali illustri di Lucia, Samuel si interesserà notevolmente alla sua eredità.