Archiviata la puntata dedicata soprattutto alla reazione di Riccardo Guarnieri alla notizia del bacio di Ida Platano e Armando Incarnato, il Trono Over di Uomini e donne tornerà oggi 9 ottobre su Canale 5. A partire dalle ore 14:45, Maria De Filippi condurrà un nuovo appuntamento dedicato soprattutto alla sfilata e alle conseguenze del battibecco della scorsa settimana tra Anna Tedesco e Gemma Galgani.

Quest'ultima si presenterà, comunque, sulla passerella, anche se non concorrerà nel voto, insieme a Pamela Barretta, Barbara De Santi, Ida Platano e Valentina. Non potrà mancare la reazione di Armando Incarnato che avrà qualcosa da ridire contro l'insegnante, mentre sul finire della puntata tornerà ad essere protagonista Riccardo con un ballo inaspettato.

Uomini e donne spoiler: Anna Tedesco chiama in causa Giorgio Manetti

Il mercoledì di Canale 5 sarà dedicato al Trono Over di Uomini e donne, come riporta il breve video di anticipazioni diffuso dal portale Witty Tv. In esso si vede nuovamente in passerella Gemma Galgani, che riprenderà il litigio intrapreso con Anna Tedesco la scorsa settimana.

Sfilerà anche Barbara De Santi, che troverà le critiche di Armando Incarnato per il suo lato b. La dama, comunque, risponderà per le rime chiosando: "Io odio la falsità, tu sei un falso e lo hai dimostrato oggi". Secondo il resoconto riportato dal Vicolo delle News in merito alla registrazione del 24 settembre, Anna coglierà l'occasione anche per chiamare in causa Giorgio Manetti. A suo dire, infatti, la storia con Gemma non è andata avanti per colpa della dama.

Gianni si dirà stanco del solito riferimento al 'Gabbiano e interverrà anche Paolo citando l'affermazione di un tassista a Firenze. L'uomo gli aveva raccontato di avere visto Anna spesso in compagnia di Giorgio.

Puntata del 9 ottobre di Uomini e donne: Riccardo balla con Valentina F.

Proseguendo con le anticipazioni relative alla puntata di Uomini e donne di oggi 9 ottobre, Gemma accuserà Anna di essere 'una sciacquetta da quattro soldi" e aggiungerà: "È una bella pianta grassa piena di spine, perché lei è spinosa".

La dama torinese non potrà comunque partecipare alle votazioni della sfilata. Barbara riceverà voti bassi, soprattutto da Armando, toccherà anche a Ida e Veronica ma la più votata sarà Pamela, che otterrà i complimenti dal parterre maschile. La sorpresa arriverà nelle battute finali quando Riccardo ballerà insieme a Valentina F. e aggiungerà di voler uscire con lei. Ida Platano lo criticherà dato che solo pochi minuti prima sembrava sconvolto per il bacio da lei scambiato con Armando.

Anche quest'ultimo avrà qualcosa da ridire, aggiungendo che, a suo dire, Riccardo e Valentina F. hanno ballato insieme per ripicca.