I prossimi episodi di 'Un posto al sole' si preannunciano decisamente avvincenti e vedranno aprirsi un nuovo arco narrativo che terrà banco a lungo. Nonostante per un certo periodo è sembrato che Diego avesse messo da parte la sua ossessione per Beatrice, si scoprirà presto che, in realtà, non è affatto così. Come anticipato dal settimanale 'Telepiù', quest'ultimo continuerà a seguire ogni spostamento di Bea e a sostare sotto casa sua per spiarne i movimenti.

Durante uno dei suoi appostamenti, Diego noterà un'animata discussione tra la ragazza e Aldo e, vedendo gli animi infiammarsi, interverrà sferrando un pugno a colui che ritiene il suo principale rivale. Questo evento, già di per sé abbastanza grave, aprirà però le porte ad una serie di vicende catastrofiche. Di seguito le anticipazioni delle puntate di 'Un posto al sole' che andranno in onda dal 14 al 18 ottobre, relative a questa drammatica storyline.

Diego attacca Aldo

Nei prossimi episodi, Diego (Francesco Vitiello) manderà definitivamente all'aria il rapporto che aveva con Beatrice (Marina Crialesi) non lasciando più nessun margine di speranza neanche per un'amicizia. L'uomo si apposterà per l'ennesima volta sotto casa della sua ex e la vedrà litigare con Aldo Leone (Luca Capuano). Notando che l'avvocato è in procinto di mettere le mani addosso a Bea, Diego interverrà colpendo l'avvocato con un pugno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Il giovane Giordano si renderà subito conto di avere esagerato e, in preda all'angoscia, scapperà al caffè Vulcano. Arianna (Samanta Piccinetti) osservandolo capirà subito che qualcosa non va e chiamerà suo padre Raffaele (Patrizio Rispo).

Beatrice pronta a denunciare Diego

Dopo aver raggiunto suo figlio, Raffaele si farà raccontare tutto quello che è accaduto. Il padre riaccompagnerà Diego a casa e gli ripeterà in modo assillante di togliersi Beatrice dalla testa e di smettere di importunarla.

Proprio in quel momento la ragazza arriverà a Palazzo Palladini in preda all'ira. Bea, esasperata dagli ultimi eventi, minaccerà Diego di denunciarlo per stalking, qualora si permettesse nuovamente di aggirarsi attorno alla sua casa. Questa brutta storia sembrerà essere finita, ma tutto inizierà a complicarsi ulteriormente quando Aldo finirà in ospedale, in gravissime condizioni, dopo essere stato investito da un'auto misteriosa.

Arriva Delia

In questa storyline verrà presentato un nuovo personaggio, Delia Caracciolo (Elena Vanni), moglie di Aldo Leone. Non appena la donna saprà dell'incidente si precipiterà in ospedale dove troverà il conforto di Eugenio (Paolo Romano), un loro caro amico. Ci sarà da capire quanto Delia sarà presenta in questa trama, ma sembra che il suo ruolo non sarà marginale e che questa storia riserverà diverse sorprese.