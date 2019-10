Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Temptation Island Vip, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi è giunto alla sua quinta puntata di messa in onda. Lunedì prossimo, infatti, andrà in onda il penultimo appuntamento di questa seconda fortunata edizione, durante il quale assisteremo agli ultimi falò per le coppie in gara prima del fatidico momento dell'incontro finale, dove dovranno decidere se proseguire insieme questo percorso di vita oppure no.

Occhi puntati soprattutto sulla coppia formata da Alex Belli e la sua fidanzata Delia, la quale si lascerà andare fin troppo con uno dei tentatori presenti nel villaggio.

Temptation Island Vip, le anticipazioni sulla quinta puntata: Delia si lascia andare con Riccardo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su questa quinta puntata di Temptation Island Vip in onda lunedì sera su Canale 5, rivelano che per Alex Belli arriveranno dei video che si preannunciano particolarmente infuocati, dato che la sua fidanzata Delia Duran si è sbilanciata un po' troppo con il single tentatore Riccardo.

E i video che sono stati pubblicati in anteprima sulla pagina Instagram del reality show Mediaset parlano chiaro.

La bella Delia, infatti, ha avuto la possibilità di passare del tempo con il single Riccardo. I due saranno in riva al mare quando la ragazza ha cominciato a stuzzicarlo e in vista di un ipotetico bagno che avrebbero fatto assieme, ha consigliato al tentatore di non togliersi soltanto la maglietta bensì tutto.

Subito dopo, poi, abbiamo visto che Delia (che non aveva messo il costume) è stata presa in braccio dal tentatore Riccardo, il quale ancora vestita l'ha buttata in acqua per poter fare il bagno assieme. E anche in questo caso non sono mancate le attenzioni tra i due, i quali ad un certo punto hanno cominciato a sfiorarsi le mani proprio come se fossero due fidanzatini.

C'è crisi anche tra Pago e Serena Enardu: lui amareggiato

Insomma dei filmati decisamente forti quelli che verranno mostrati da Alessia Marcuzzi nel corso della quinta puntata di Temptation Island Vip all'attore Alex Belli, il quale ovviamente rimarrà deluso dalla sua fidanzata, così come mostra anche il promo del reality show che sta andando in onda in questi giorni su Canale 5.

Gli spoiler di questa quinta puntata del reality show rivelano che i riflettori saranno ben puntati anche sulla coppia composta da Pago e Serena Enardu. Il percorso dei due, infatti, viaggia su due binari differenti: mentre lei si diverte con il tentatore, lui dall'altra parte del villaggio non fa altro che pensare a come stanno andando le cose, e al fatto che siano ad un punto di non ritorno.