Una nuova puntata della soap Una vita attende i telespettatori nel pomeriggio di sabato 5 ottobre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10, dove scopriremo tutte le novità riguardanti gli abitanti di Acacias. Mentre Samuel sarà alle prese con la sua disastrosa situazione economica, Ursula sarà aiutata da padre Telmo, il quale la ospiterà in casa sua e le offrirà un posto come domestica. Lucia invece, grazie alla cugina Celia, continuerà nella ricerca delle sue vere origini e le due donne scopriranno qualcosa di importante attraverso delle vecchie fotografie. Trini invece, non saprà ancora come dire a Ramon di essere incinta.

Anticipazioni del 5 ottobre: Lucia vuole scoprire la verità sui suoi genitori

Sabato 5 ottobre andrà in onda un nuovo ed emozionante episodio di Una vita e dove, stando alle anticipazioni, vedremo che Celia darà una mano a Lucia per scoprire la verità sulle sue origini. Come sappiamo infatti, la Alvarado è rimasta sconcertata dopo aver visto un ritratto della Marchesa di Valmez che stringeva in mano la stessa croce donatale dalla madre.

Decisa a scoprire il legame che la unisce ai nobili, la giovane verrà aiutata non solo da padre Telmo, ma anche dalla cugina, la quale troverà delle vecchie foto di famiglia. Attraverso le immagini, le due donne capiranno che il padrino di Lucia conosceva i Marchesi di Valmez ancor prima della nascita della Alvarado e sarà Felipe a consigliare di far giungere Joachin ad Acacias per far luce sulla vicenda.

Una vita spoiler: Trini è incinta ma non sa come dirlo a Ramon

Fiato sospeso per i fan della soap iberica che, in queste ultime puntate, stanno assistendo al dilemma di Trini. La donna infatti, dopo aver scoperto di essere incinta, non saprà come dirlo al marito, il quale inconsapevole di quanto sta accadendo alla moglie, le confesserà di non voler e più altri figli e di essere troppo vecchio per una nuova paternità.

Riuscirà Trini a confessare la gravidanza a Ramon?

Samuel intanto, per riprendersi dal disastro economico, ha accettato il consiglio di Felipe e si è rimesso a produrre gioielli, creando una collezione da rivendere alla Marchesa di Urrutia. Ad Acacias intanto, ha fatto la sua comparsa Maria, la domestica del dottor Higinio, la quale legherà sin da subito con Casilda. Samuel intanto, sarà preoccupato per l'ingiunzione di pagamento arrivata dalla banca, la quale intimerà all'Alday di pagare la somma ricevuta in prestito, pena il pignoramento di tutti i suoi averi, compreso l'appartamento di calle Acacias.

Questo è molto altro nella puntata di sabato 5 ottobre, in onda a partire dalle 14:10 su Canale 5 e dove vedremo se Lucia riuscirà finalmente a scoprire la verità sui suoi veri genitori.